Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    'da Coronavirüs vaka sayıları patladı: Dolandırıcılar da 'Covid-19 muskası' yapmaya başladı

    'da Coronavirüs vaka sayıları patladı. 1.3 milyon kişinin yaşadığı şehir en çok hastaya sahip illerin başında yer aldı. Uzmanlar, "Hastalık artık gençleri de tehdit ediyor" açıklaması yaptı. Dolandırıcılar ise boş durmadı. Virüsten korunmak için para karşılığında 'COVİD-19 muskası' yapmaya başladı! Metafizik Uzmanı ise uyardı: Bu tür olaylara kesinlikle inanmayınız. kası diye bir şey yoktur. Bir sağlık problemi olduğunda , doktorlara yönlendirmiştir.

    Aklımızı corona

    'da Coronavirüs vaka sayıları patladı. 1.3 milyon kişinin yaşadığı şehir en çok hastaya sahip illerin başında yer aldı. Uzmanlar, "Hastalık artık gençleri de tehdit ediyor" açıklaması yaptı. Dolandırıcılar ise boş durmadı.

    Virüsten korunmak için para karşılığında 'COVİD-19 muskası' yapmaya başladı! Metafizik Uzmanı ise uyardı: Bu tür olaylara kesinlikle inanmayınız. kası diye bir şey yoktur. Bir sağlık problemi olduğunda , doktorlara yönlendirmiştir.

    CAN KAYBI
    'de dün 211.848 test yapıldı. 26 bin 182 kişinin testi pozitif çıktı. 138 kişi hayatını kaybetti.138'e çıktı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Samsun'da Coronavirüs vaka sayıları patladı: Dolandırıcılar da 'Covid-19 muskası' yapmaya başladı