Samsun'da Coronavirüs vaka sayıları patladı. 1.3 milyon kişinin yaşadığı şehir en çok hastaya sahip illerin başında yer aldı. Uzmanlar, "Hastalık artık gençleri de tehdit ediyor" açıklaması yaptı. Dolandırıcılar ise boş durmadı.

Virüsten korunmak için para karşılığında 'COVİD-19 muskası' yapmaya başladı! Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk ise uyardı: Bu tür olaylara kesinlikle inanmayınız. Corona muskası diye bir şey yoktur. Bir sağlık problemi olduğunda Peygamber Efendimiz, doktorlara yönlendirmiştir.

CAN KAYBI

Türkiye'de dün 211.848 test yapıldı. 26 bin 182 kişinin testi pozitif çıktı. 138 kişi hayatını kaybetti.138'e çıktı.

