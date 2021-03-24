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    • 24.03.2021 20:58
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    Sağlık Bakanı duyurdu: 1.4 milyon doz kullanıma hazır aşısı ülkemize ulaştı

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanı aşılarının ülkemize ulaştığını açıkladı. Koca açıklamasında, 1.4 milyon doz kullanıma hazır aşının Türkiye'ye ulaştığını belirterek, "Bu aşı ülkemizde ilk defa kullanılacak." ifadelerine yer verdi.

    Biontech aşıları Türkiye'de!

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türk bilim insanları ve Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in kurucuları olduğu Biontech şirketinin ürettiği koronavirüs aşılarının ülkemize ulaştığını açıkladı.

    1,4 MİLYON KULLANIMA HAZIR AŞI
    Koca açıklamasında, 1.4 milyon doz kullanıma hazır aşının Türkiye'ye ulaştığını belirtti.

    SIRASI GELEN VATANDAŞLARA UYGULANACAK
    Koca önümüzdeki hafta sırası gelen vatandaşlarımıza uygulanacağını bildirdi.

    Koca'nın açıklamaları şu şekilde:
    Biontech aşısı geçen hafta 5.800 doz test edilmek üzere ülkemize ulaştı. Dün ise yaklaşık 750 bin doz aşı teslim aldık. Testler ve klinik araştırma dışında ilk kez Biontech aşısı geldi. Güvenlik testleri yapılıyor ve önümüzdeki hafta sırası gelen vatandaşlarımıza uygulanacak.

        İLK DEFA KULLANILACAK
        Bugün ayrıca 700 bin dozdan fazla Biontech aşısı daha ülkemize ulaştı. Böylece yaklaşık 1.4 milyon doz kullanıma hazır aşı ulaşmış oldu. Bu aşı ülkemizde ilk defa kullanılacak. Aşı ,saklama koşulları uygun olan her merkezimizde uygulanacak.

        KAÇ KİŞİ AŞILANDI
        Ülkemizde 24 Mart itibariyle 14.130.966 kişi aşılandı.
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        Haberler Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: 1.4 milyon doz kullanıma hazır Biontech aşısı ülkemize ulaştı