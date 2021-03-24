AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde yeniden AK Parti Genel Başkanı seçilen Erdoğan'a peş peşe tebrik mesajları!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde 1428 geçerli oyun tamamını alarak yeniden AK Parti Genel Başkanlığına seçildi.

SAADET PARTİSİ YÜKSEK İSTİŞARE KURULU BAŞKANI ASİLTÜRK

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı AK Parti Genel Başkanlığına yeniden seçilmesi dolayısıyla kutladı.

Alınan bilgiye göre, Asiltürk, AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde genel başkanlığa yeniden seçilen Erdoğan'ı telefonla arayarak, tebrik etti.

KKTC CUMHURBAŞKANI TATAR

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden AK Parti Genel Başkanı seçilmesi dolayısıyla telefonla arayarak tebrik etti

TBMM BAŞKANI ŞENTOP

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "TBMM Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, 7'nci Olağan Büyük Kongre'de AK Parti Genel Başkanlığı'na yeniden seçilmesi dolayısıyla telefonla arayarak, tebrik etti" ifadelerine yer verildi.