MEB'den gelen son dakika açıklamasında 5. 6. ve 7. sınıfların yüz yüze sınavları 3 Mayıs'a ertelendiği bildirildi. Bu noktada, 4, ve 8. sınıf sınavları hakkında açıklama yapılıp yapılmadığı merak konusu oldu. Peki, 4. ve 8. sınıf sınavlar ne zaman, ertelendi mi? İlkokul, ortaokul 2. dönem sınavları yüz yüze mi? İşte tüm detaylar...
ORTAOKUL SINAVLARI İPTAL OLACAK MI?
Hemen şunu belirtelim ki, sınavların iptal olup olmayacağı konusunda resmi bir açıklama bulunmuyor. Sınavların iptaline ilişkin resmi açıklama geldiğinde takvim.com.tr'de yer alacak.
ORTAOKUL SINAVLARI NE ZAMAN? ERTELENDİ Mİ?
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldi. MEB, 5. 6. ve 7. sınıfların yüz yüze sınavları 3 Mayıs'a ertelendi.
4. VE 8. SINIF SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?
MEB tarafından yapılan açıklamada 4. 8 sınıflar yüz yüze yapılamaya devam edeceğini bildirdi.
LİSE SINAVLARI DA ERTELENDİ
MEB, hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart'tan itibaren başlatılması planlanan sınavlarının 3 Mayıs'tan itibaren yapılacağını bildirdi. Lise son sınıfların yüz yüze sınavları devam edecek ve 16 Nisan'a kadar tamamlanacak.