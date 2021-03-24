LİSE SINAVLARI DA ERTELENDİ

MEB, hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart'tan itibaren başlatılması planlanan sınavlarının 3 Mayıs'tan itibaren yapılacağını bildirdi. Lise son sınıfların yüz yüze sınavları devam edecek ve 16 Nisan'a kadar tamamlanacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Bakan Ziya Selçuk, ara tatil ve okulların kapanması ile ilgili yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok."

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Karnelerin belirli bir tarihi olduğunu dile getiren Selçuk, "Örneğin lise veya ortaokul öğrencilerinin nisan sonunda notlarının tamamlanmasını bekleriz. Ondan sonra karneyle ilgili çalışmalar başlar. Liselerde daha karne vermedik. Bu duruma göre nasıl bir ihtiyaç doğarsa, şunu net söylemem lazım. 'Önceden bir şey söylüyoruz da bunu asla değiştirmiyoruz.' gibi bir durumumuz yok. Karnenin tarihini de ona göre düzenleriz. Duruma bir bakmamız lazım. Süreci izlememiz lazım. Vakalara ilişkin tabloda çok daha farklı bir durum ortaya çıkacak ve biz yeniden kararlarımızı yeniden gözden geçirmek durumunda kalacağız." ifadelerini kullandı.