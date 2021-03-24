Yıldız falına baktırmak isteyen kadının başına gelmeyen kalmadı. Olay, İstanbul Beykoz'da yaşandı. Işıl Avşar, Instagram fenomeni Zilan Irmak Avşar'ın sayfasında paylaştığı "Sevgin Mükerrem Ergüneş fal bakıyor" yazısına inandı.
Sayfayı takibe aldı. Erkek arkadaşıyla arası bozuk olduğu bir dönemde, falına baktırmak için Ergüneş'i aradı. "Sevgilin 3 gün sonra seni arayacak" yanıtını aldı. Belirtilen günde sevgilisi arayınca da Sevgin Ergüneş'e güvenmeye başladı.
Falına Adıyaman'da bir hocanın baktığını düşünerek tam 625 bin lira dolandırıldı! Soluğu mahkemede aldı.