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    fala inandı: Tam 625 bin lirasını kaptırdı

    , sosyal medyada yıldız falı yalanına kandı. Tam 625 bin lirasını kaptırdı. Şüpheliler ise dün hakim karşısına çıktı. "Yaşam koçuyum. Kendisine telkinde bulundum" savunması yaptı.

    Seda Nur Günaydın
    Sosyal falaket

    Yıldız falına baktırmak isteyen kadının başına gelmeyen kalmadı. Olay, İstanbul Beykoz'da yaşandı. Işıl Avşar, Instagram fenomeni Zilan Irmak Avşar'ın sayfasında paylaştığı "Sevgin Mükerrem Ergüneş fal bakıyor" yazısına inandı.

    Sayfayı takibe aldı. Erkek arkadaşıyla arası bozuk olduğu bir dönemde, falına baktırmak için Ergüneş'i aradı. "Sevgilin 3 gün sonra seni arayacak" yanıtını aldı. Belirtilen günde sevgilisi arayınca da Sevgin Ergüneş'e güvenmeye başladı.

    Falına Adıyaman'da bir hocanın baktığını düşünerek tam 625 bin lira dolandırıldı! Soluğu mahkemede aldı.

        Sevgin Mükerrem Ergüneş, Hatice Defne Balcı ve Zilan Irmak Avşar hakkında 15 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Şüpheliler, önceki gün hakim karşısına çıktı. Birbirlerini suçladı.

        AYLIK KAZANCI 40 BİN LİRA
        Sanık Sevgin Mükerrem Ergüneş, mahkemede yaşam koçluğu yaparak ayda 40 bin lira kazandığını açıkladı.

        "Işıl Avşar, erkek arkadaşıyla ilgili sıkıntıdaydı, terapi uyguladım. Telkinlerde bulundum. Karşılığında da arkadaşım olan Hatice'nin hesabına belirli bir ücret gönderdi. Kendisini dolandırmadım, suçlamayı kabul etmiyorum" savunması yaptı.
            Haberler Güncel Işıl Avşar fala inandı: Tam 625 bin lirasını kaptırdı