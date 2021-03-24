"Işıl Avşar, erkek arkadaşıyla ilgili sıkıntıdaydı, terapi uyguladım. Telkinlerde bulundum. Karşılığında da arkadaşım olan Hatice'nin hesabına belirli bir ücret gönderdi. Kendisini dolandırmadım, suçlamayı kabul etmiyorum" savunması yaptı.