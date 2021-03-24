Bolu'da yaklaşık 50 yıldır müzede sergilenen kadın başı heykelinin, dünyada eşi ve benzeri bulunmayan Roma dönemine ait mitolojik tanrıça 'Artemis' olduğu ortaya çıktı. Çoğaltma ve ticarileştirme izni alınan heykel, Bolu'nun yeni simgesi haline gelecek. Yapılan çalışmada, 1970'li yıllarda Akpınar Mahallesi'nde Kız Enstitüsü inşaatı sırasında bulunan ve yaklaşık 50 yıldır kent müzesinde sergilenen kadın başı heykeli incelendi.

Arkeolog Dr. Güzin Bilir ve Dr. Öğretim Üyesi Aysun Tuna, heykelin 2 bin yıl öncesinde Roma dönemine ait mitolojik tanrıçalardan 'Artemis' olduğunu belirlendi. Malzemesi ve günümüze kadar boyasıyla birlikte korunması yönünden dünyada eşi ve benzeri bulunmayan Artemis heykelinin turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı.

VATİKAN'IN FEDAİSİ!

Arjantin Buenos Aires'te 17 Aralık 1936'da doğan Papa Franciscus, 2013'te Vatikan'da Papa XVI. Benedictus olarak göreve başladı. Yaklaşık 1,2 milyar üyesi bulunan Katolik Kilisesi'nin ruhani liderinin pek bilinmeyen yönü ortaya çıktı:

1- İlk adı Jorge Mario Bergoglio idi.

2- İtalyanca, İtalyanca, Almanca ve İspanyolca konuşuyor. İngilizce, Fransızca ve Portekizce de biliyor.

3- Küçükken geçirdiği rahatsızlık nedeniyle akciğerinin bir kısmı alındı.

4- İyi dans ediyor.

5- Düzenli dans etmeye gittiği bir sevgilisi vardı.

6- Para kazanmak için Buenos Aires'te bir barda fedai olarak çalıştı.

7- San Lorenzo takımının tutkulu bir taraftarı.

8- Film izlemeyi seviyor, en sevdiği film ise Babette's Feast...

9- Avrupa dışından olan ilk Papa...

10- Ayda 2500 euro maaş alıyor...