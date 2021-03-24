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    • 24.03.2021 14:22
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    MKYK üyeleri tam liste! listesinde kimler var?

    MKYK üyeleri bugün açıklandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara Spor Salonu'nda toplanan AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nin açılış konuşmasına tüm illeri selamlayarak başladı. Listede yer alan isimlerin hayatı merak ediliyor. Peki, listesinde kimler var? İşte AK Parti MKYK üyeleri tam liste...

    AK Parti yeni MKYK listesi belli oldu

    AK Parti yeni MKYK listesi belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde 81 ili coğrafi ve yöresel özellikleri, kültürel değerleri ve türkülerine atıfta bulunarak selamladı. MKYK üyelerinin belli olmasıyla listede yer alan isimler bu kapsamda vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, AK Parti MKYK listesinde kimler var? İşte detaylar...

    AK PARTİ MKYK ASİL ÜYELER

    Abdurrahim Fırat
    Abdurrahman Kurt
    Ahmet Büyükgümüş
    Ahmet Gündoğdu
    Ahmet Sami Ceylan
    Alaattin Parlak
    Ali İhsan Yavuz
    Ayhan Salman
    Ayşe Böhürler
    Bayram Şenocak
    Behiye Eker
    Bekir Bozdağ
    Belgin Uygur
    Binali Yıldırım
    Burhan Kayatürk
    Burhan Sakallı
    Bülent Tüfenkçi
    Büşra Paker
    Cem Şahin
    Cüneyt Yüksel
    Çiğdem Karaaslan

    Derya Yanık
    Efkan Ala
    Emine Zeybek
    Emre Ete
    Erkan Kandemir
    Fatih Şahin
    Fatma Aksal
    Fatma Betül Sayan Kaya
    Fatma Güldemet Sarı

        Hacı Bayram Türkoğlu
        Haluk İpek
        Hamza Dağ
        Hasan Sert
        Hayati Yazıcı
        İbharim Halil Yıldız
        İsa Sinan Göktaş
        İsmail Cenk Dilberoğlu
        Jülide Sarıeroğlu
        Leyla Şahin Usta
        Lütfiye Selva Çam
        Mehmet Ali Zengin
        Mehmet Kasım Gülpınar

        Mehmet Nil Hıdır
        Mehmet Özhaseki
        Menderes Türel
        Metin Bulut
        Metin Külünk
        Metin Tarhan
        Murat Baybatur
        Mustafa Köse
        Mustafa Şen
        Mustafa Yel
        Mücahit Birinci
        Numan Kurtulmuş
        Nurcan Dalbudak

        Nurettin Canikli
        Orhan Miroğlu
        Ömer Çelik
        Ömer İleri
        Özlem Zengin
        Öznur Çalık
        Resul Kurt
        Seda Sarıbaş
        Sevan Sıvacıoğlu
        Sevgi Yiğit
        Sumru Altuğ
        Sunay Karamık
        Şamil Tayyar
        Şaziye Gündüz
        Şebnem Koçakelçi
        Tahir Akyürek
        Tuba Vural Çokal
        Türk İslam Karakoç
        Vedat Demiröz

            BAŞKAN ERDOĞAN, AK PARTİ 7. OLAĞAN BÜYÜK KONGRESİ'NDE 81 İLİ TEK TEK SELAMLADI

            Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde 81 ili coğrafi ve yöresel özellikleri, kültürel değerleri ve türkülerine atıfta bulunarak selamladı.

            Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda toplanan AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nin açılış konuşmasına tüm illeri selamlayarak başladı.

            Adana'yı selamlarken bu şehirle özdeşleşen "Hem adına kurbanım senin, hem Allah'ına" ifadesini kullanan Erdoğan, Adıyaman'ı ise "Alem düşman kesilse, gönül senden vazgeçmez." diyerek selamladı.

            Afyonkarahisar'ı "Kaymaktan tatlı dilin, yolumuz senin yolun.", Ağrı'yı "Gönlün dağından yüce, her şey olsun gönlünce" sözleriyle selamlayan Erdoğan, şöyle devam etti:

            "Gökte yıldızım ayım, yerde sarayımsın Aksaray, hoş geldin. Kızılelmaya koşan şehzadelerin şehri Amasya, hoş geldin. Selçuklu'nun emaneti, İstiklal Harbi'mizi yöneten, Cumhuriyetimizi kuran başkentim Ankara, hoş geldin. Ruha şifadır denizin, güneşin, tabiatın Antalya, hoş geldin. Nağme olsam tellerine, kurban olam yollarına Ardahan, hoş geldin. Senin gibi yari olan neyler ayvayı narı Artvin, hoş geldin."

            AYDIN'DA EFELER, BİLECİK'TE OSMANLI, BURSA'DA ULUDAĞ

            Erdoğan, Aydın'ı "Efelerin töresi, ecdadımın mirası" diye anarken, Bartın'a "Coğrafyamın kalbinde zümrütten bir nakışsın", Batman'a "Türkünü Dicle söyler, akar gönülce söyler." diyerek selam gönderdi.

            "Dedem Korkut soy soylar, yurdu sen olana" sözleriyle Bayburt'tan gelen, "Yedi asırlık devlet çıkar rüyandan" sözleriyle Bilecik'ten gelen partililere "hoş geldiniz" diyen Erdoğan, "Oğul balım, dağ çiçeğim, bin gönüllüm." diyerek Bingöl'ü, "Açtığın kutlu kapılar sonsuza dek kapanmaz." diyerek Bitlis'i, "Her köşesi güzellik dolu cennet şehrim." diyerek Bolu'yu selamladı.

            Erdoğan, selamlamasına şöyle devam etti:

            "Teke yöresinde yörük töresi geçer Burdur, hoş geldin. Uludağ'ın gözlerini kamaştıran güneşim Bursa, hoş geldin. Dünya durdukça yazılmaz bir daha senin yazdığın destan Çanakkale, hoş geldin. Maşallah der görenler, çok yaşasın yarenler Çankırı, hoş geldin. Al yeşil ırmakları kuşanıp da mı geldin Çorum, hoş geldin. Kaç yıl oldu biz bu sevdaya düşeli efeler Denizli, hoş geldin. Sen ki medeniyetimin yarisin, diyarısın, vazgeçilmezisin Diyarbakır, hoş geldin. Mertçe durur sözünde, Konur Alp'in izinde Düzce, hoş geldin. Fatihler senden çıkar, fetihler senden başlar Edirne, hoş geldin. Fırat'ın türküsünü en güzel Gakkoş söyler Elazığ, hoş geldin."

            Erzincan'ı selamlarken "Bir güzel yurda vardım, ne güzel bağlar" türküsünün sözlerini söyleyen Erdoğan, Erzurum'u "Dadaşım, ak alnına Palandöken imrenir." diyerek andı.
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            Haberler Güncel AK Parti MKYK üyeleri tam liste! AK Parti MKYK listesinde kimler var?