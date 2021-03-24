AK Parti yeni MKYK listesi belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde 81 ili coğrafi ve yöresel özellikleri, kültürel değerleri ve türkülerine atıfta bulunarak selamladı. MKYK üyelerinin belli olmasıyla listede yer alan isimler bu kapsamda vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, AK Parti MKYK listesinde kimler var? İşte detaylar...
AK PARTİ MKYK ASİL ÜYELER
Abdurrahim Fırat
Abdurrahman Kurt
Ahmet Büyükgümüş
Ahmet Gündoğdu
Ahmet Sami Ceylan
Alaattin Parlak
Ali İhsan Yavuz
Ayhan Salman
Ayşe Böhürler
Bayram Şenocak
Behiye Eker
Bekir Bozdağ
Belgin Uygur
Binali Yıldırım
Burhan Kayatürk
Burhan Sakallı
Bülent Tüfenkçi
Büşra Paker
Cem Şahin
Cüneyt Yüksel
Çiğdem Karaaslan
Derya Yanık
Efkan Ala
Emine Zeybek
Emre Ete
Erkan Kandemir
Fatih Şahin
Fatma Aksal
Fatma Betül Sayan Kaya
Fatma Güldemet Sarı