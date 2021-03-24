BAŞKAN ERDOĞAN, AK PARTİ 7. OLAĞAN BÜYÜK KONGRESİ'NDE 81 İLİ TEK TEK SELAMLADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde 81 ili coğrafi ve yöresel özellikleri, kültürel değerleri ve türkülerine atıfta bulunarak selamladı.

Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda toplanan AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nin açılış konuşmasına tüm illeri selamlayarak başladı.

Adana'yı selamlarken bu şehirle özdeşleşen "Hem adına kurbanım senin, hem Allah'ına" ifadesini kullanan Erdoğan, Adıyaman'ı ise "Alem düşman kesilse, gönül senden vazgeçmez." diyerek selamladı.

Afyonkarahisar'ı "Kaymaktan tatlı dilin, yolumuz senin yolun.", Ağrı'yı "Gönlün dağından yüce, her şey olsun gönlünce" sözleriyle selamlayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Gökte yıldızım ayım, yerde sarayımsın Aksaray, hoş geldin. Kızılelmaya koşan şehzadelerin şehri Amasya, hoş geldin. Selçuklu'nun emaneti, İstiklal Harbi'mizi yöneten, Cumhuriyetimizi kuran başkentim Ankara, hoş geldin. Ruha şifadır denizin, güneşin, tabiatın Antalya, hoş geldin. Nağme olsam tellerine, kurban olam yollarına Ardahan, hoş geldin. Senin gibi yari olan neyler ayvayı narı Artvin, hoş geldin."