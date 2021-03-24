Türkiye'nin gözbebeği kangal köpeklerinin ünü, dünyaya yayıldı. Sahibine bağlılığıyla bilinen kangallara pek çok ülkeden sipariş yağdı. Ancak Alman basını, Sivas'ın gururu bu canlıları hedef aldı! Alman gazetesi Bild, Saksonya eyaletinde Holger W. isimli adam tarafından beslenen 3 kangal köpeğinin Laika isimli köpeği öldürdüğünü yazdı! Olay sonrası barınağa alınan üç köpek, ayrı ayrı kafeslere kapatıldı.
Hayvan barınağı yöneticisi Michael Sperlich (55) ise "Kangallar efsane hayvanlar. 2.5 metreye kadar yükseliyorlar. Barınağıma ek çit yaptırmak zorunda kaldım" diyerek endişesini anlattı.
EN MERHAMETLİSİ
Kangallar, üstün merhamet duygusuyla bilinir. Sahibine asla saldırmaz. Öldürme amacıyla yaklaşmaz. Bölgesine giren yabancı bir insana ya da köpeğe saldırmaya kalktığında bu kişi hareketsiz durursa, onu teslimiyet olarak algılar. Yalnızca çevresinde dolaşır.
LİMA DA HAYRAN
Sık sık Türkiye'ye gelen ve ülkemiz için 'ikinci evim' diyen ünlü model Adriana Lima da kangallara ilgisiz kalmadı. Lima, ABD Los Angeles'taki evine 2 kangal köpek aldı.