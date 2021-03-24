EN MERHAMETLİSİ

Kangallar, üstün merhamet duygusuyla bilinir. Sahibine asla saldırmaz. Öldürme amacıyla yaklaşmaz. Bölgesine giren yabancı bir insana ya da köpeğe saldırmaya kalktığında bu kişi hareketsiz durursa, onu teslimiyet olarak algılar. Yalnızca çevresinde dolaşır.

LİMA DA HAYRAN

Sık sık Türkiye'ye gelen ve ülkemiz için 'ikinci evim' diyen ünlü model Adriana Lima da kangallara ilgisiz kalmadı. Lima, ABD Los Angeles'taki evine 2 kangal köpek aldı.