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    • 24.03.2021 10:10
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    : Saldırı girişiminde bulunan PKK/YPG'li 11 etkisiz hale getirildi

    haberi... Terör örgütü PKK'ya ağır bir darbe daha vuruldu. bölgesinde saldırı girişiminde bulunan PKK/YPG'li 11 etkisiz hale getirildi.

    Saldırı peşindeki 11 PKK/YPG'li ex!

    MSB: Terör örgütü PKK/YPG'nin bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz.

    Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 11 PKK/YPG'li i etkisiz hâle getirdi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Saldırı girişiminde bulunan PKK/YPG'li 11 terörist etkisiz hale getirildi