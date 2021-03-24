Alevi kanaat önderlerinden Metin Tarhan, Ermeni cemaatinin tanınmış isimlerinden Sevan Sıvacıoğlu, şair ve yazar Abdurrahim Karakoç'un büyük oğlu Türk İslam Karakoç, Şeyh Sait'in torunu, Abdülmelik Fırat'ın yeğeni Abdurrahim Fırat da; AK Parti MKYK'ya seçildi.

ALEVİ KANAAT ÖNDERİ AK PARTİ MKYK'DA

Sabah'ın haberine göre, alevi kanaat önderlerinden Metin Tarhan, AK Parti MKYK üyeleri arasında bulunuyor. Metin Tarhan, Alevi Dernekleri Federasyonu sözcüsü ve Erikli Baba Kültür Derneği Başkanlığı görevinde bulundu.

SEVAN SIVACIOĞLU DA AK PARTİ MKYK'DA

Ermeni cemaatinin tanınmış isimlerinden Sevan Sıvacıoğlu da, AK Parti MKYK'da yer aldı. Sıvacıoğlu, patrik seçiminde görev alan 12 kişilik heyet arasında yer aldı.

Sevan Sıvacıoğlu, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde 1993-1999 yılları arasında eğitim ve öğretim gördü. 1999-2004 yılları arasında İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilimdalı Cerrahi İhtisas Program'ında yer aldı. Ermeni Hastanesi ve Acıbadem Hastanesi'nde görev yaptı

Sıvacıoğlu, Türkiye Ermenileri Patriği 2. Mesrob'un daha önce Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi'nde geçirdiği ameliyata giren doktor heyetinde yer aldı.

ABDURRAHİM KARAKOÇ'UN BÜYÜK OĞLU DA AK PARTİ MKYK'DA

Şair ve yazar Abdurrahim Karakoç'un büyük oğlu Türk İslam Karakoç da, AK Parti MKYK'da yer aldı.



1970 tarihinde Kahramanmaraş-Elbistan ilçesine bağlı Ekinözü kasabasında doğdu. İlk ve ortaokulu Cela kasabasında tamamladı. Liseye Elbistan Mükrimin Halil Lisesi'nde başladı, Ankara Sincan Lisesi'nden, 1988 yılında kazandığı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1993 yılında mezun oldu. 1996 yılında bu yana Ankara Barosu'na kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmakta. BBP Ankara İl başkan yardımcılığı görevinde bulunmuştur. Evli ve iki çocuk babası..

Şair ve yazar Abdurrahim Karakoç; Türk şiirine kazandırdığı "Mihriban", "İsyanlı Sükut", "Hak Yol İslam Yazacağız", "Gel Gayrı", "Hasan'a Mektuplar", "Vur Emri" ve "Omuzumda Sevda Yükü" adlı eserleriyle tanınıyor. Abdurrahim Karakoç, 7 Haziran 2012'de tedavi gördüğü Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde vefat etti.

Şeyh Sait'in torunu, Abdülmelik Fırat'ın yeğeni Abdurrahim Fırat da, AK Parti MKYK'ya seçildi.