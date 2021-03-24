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    • 24.03.2021 16:41
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    MEB yapılacak? LGS sınavı ? İşte 2021 sınav tarihi ve tüm detaylar!

    , ? Sorusu arama motorlarında aratılmaya başlandı. tarafından düzenlenen LGS sınav tarihi sınava katılacak binlerce adayın gündeminde yer alıyor. ın 2. Dönemi başlamasıyla birlikte için heyecanı başladı. Bu kapsamda “, ?” soruları son dönemde sıklıkla aratılır oldu. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    MEB LGS sınavı ne zaman, ertelenir mi?

    2021 LGS sınavı ertelendi mi? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen LGS sınav tarihi sınava katılacak binlerce adayın gündeminde yer alıyor. 2021 Yılının 2. Dönemi başlamasıyla birlikte Liseye Geçiş Sistemi sınavı için heyecanı başladı. Bu kapsamda "MEB takvimi ile LGS sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?" soruları son dönemde sıklıkla aratılır oldu. İşte detaylar...

    LGS 2021 NE ZAMAN?

    2021 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında düzenlenecek merkezi sınavın tarihi 6 Haziran Pazar günü olarak belirlendi. MEB tarafından LGS sınavının ertelenmesiyle ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

    LGS ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI YAYIMLANDI

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınava katılacak öğrenciler için mart ayı örnek soru kitapçığını yayımladı.

        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; geçtiğim aylarda öğrencilerin istifadesine sunulan örnek soru kitapçığının 4'üncüsü bugün yayımlandı. Mart ayı örnek sorularında, daha önceki yayınlarda olduğu gibi Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından 10'ar, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından 5'er soru olmak üzere toplam 45 soru yer alıyor. Mart ayı örnek soruları ile beraber bugüne kadar sekizinci sınıf öğrencilerine sunulan örnek soru sayısı bin 15'e ulaştı.
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        Haberler Güncel MEB LGS sınavı ne zaman yapılacak? LGS sınavı ertelendi mi? İşte 2021 sınav tarihi ve tüm detaylar!