2021 LGS sınavı ertelendi mi? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen LGS sınav tarihi sınava katılacak binlerce adayın gündeminde yer alıyor. 2021 Yılının 2. Dönemi başlamasıyla birlikte Liseye Geçiş Sistemi sınavı için heyecanı başladı. Bu kapsamda "MEB takvimi ile LGS sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?" soruları son dönemde sıklıkla aratılır oldu. İşte detaylar...
LGS 2021 NE ZAMAN?
2021 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında düzenlenecek merkezi sınavın tarihi 6 Haziran Pazar günü olarak belirlendi. MEB tarafından LGS sınavının ertelenmesiyle ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmadı.
LGS ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI YAYIMLANDI
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınava katılacak öğrenciler için mart ayı örnek soru kitapçığını yayımladı.