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    • 24.03.2021 06:51
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    ne zaman? 2021 kandil günleri !

    sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. ne zaman sorusunun cevabını öğrenmek isteyenler hakkında araştırma yapıyor. Peki Şaban ayı içerisinde idrak edilecek Berat Kandili önemli günlerden birisidir. Vatandaşlar bu mübarek gecede ibadetlerini de yerine getirecek.

    takvim.com.tr
    Bugün kandil mi? Berat Kandili ne zaman? 2021 kandil günleri Diyanet takvimi!

    2021 Berat Kandili ne zaman? Bugün kandil mi? Kandil günleri Diyanet takvimi üzerinden arama motorlarında sorgulanıyor. Vatandaşlar kandil tarihini öğrenmek istiyor. Mübarek Üç Aylar'a girilmesi ve Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte kandiller idrak edilmeye başlandı. Önümüzde ise Berat Kandili var. Peki, 2021 Berat Kandili ne zaman?

    BUGÜN KANDİL Mİ?

    24 Mart tarihinde herhangi bir kandil bulunmuyor. En yakın kandil olan Berat Kandili ise bu yıl 27 Mart günü idrak edilecek.

    2021 KANDİL GÜNLERİ!

    Regaip Kandili: 18 Şubat 2020
    Miraç Kandili: 10 Mart 2020
    Berat Kandili: 27 Mart 2020
    Mevlid Kandili: 17 Ekim 2020

    ÜÇ AYLAR NE ZAMAN?

    Allah'ın kulların hatalarından uzaklaşması ve yeni hamleler yapması için bazı aylar ve geceler mübarek kılınmıştır. Üç aylarda rahmet dalgalarının arttığı, manevi huzur ve sükunetin kalpleri doldurduğu bir ay olan üç aylar, 13 Şubat tarihinde Recep ayı ile başladı. Şaban ve Ramazan ayı ile devam edecek.

    Recep Ayı, 13 Şubat - 10 Mart 2021
    Şaban Ayı, 14 Mart - 27 Mart 2021
    Ramazan Ayı, 13 Nisan - 12 Mayıs 2021 tarihleri arasında sona erecek.

        BERAT KANDİLİ'NİN FAZİLETİ NEDİR?

        Af, arınma, mağfiret ve kurtuluş vesilesi olan Berat gecesi hakkında Hz. Muhammed'in (s.a.s) şöyle buyurduğu ifade ediliyor: "Şaban ayının 15. gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah (C.C), bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur." Hz. Muhammed bu hadisinde Berat Kandili'nde oruç tutulmasını buyuruyor.

        BERAT KANDİLİ NASIL İHYA EDİLMELİ?

        Kur'an-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli, uygun mekânlarda Kur'an ziyafetleri verilmeli, Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.
        Hz. Muhammed' (s.a.s) salât ve selâmlar getirilmeli, kendisinin şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

        Tefekkürde bulunulmalı, "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

        4 Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli, manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk'a niyazda bulunulmalı

        Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı, gönüller alınmalı, kederli yüzler güldürülmeli.

        Günahlara samimi olarak tövbe ve istiğfar edilmeli, idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamette bulunulmalı.

        Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı, vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.

        Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.

        Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli, iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.

        Hayattaki manevî büyüklerimizin, hocalarımızın, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon, mesaj yahut e-mail çekerek tebrik edilmeli, duaları istenmeli.

        Başta bütün insanlık olmak üzere kendimize ve sevdiklerimize mümkün mertebe ismen dualar etmeli.
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