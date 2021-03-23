Tuzla'da drone destekli uyuşturucu operasyonu

Özel harekat polisleri tek katlı müstakil evinin çevresinde güvenlik önlemi aldı. Polis dronu ise operasyona havadan destek verdi. Evde yapılan aramada uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen bir kişi evde gözaltına alındı.

Yapılan operasyonlarda bir miktar uyuşturucu madde ile silah ele geçirildiği belirtildi. Yapılan operasyonda 25 kişi gözaltına alındığı ve 7 şüphelinin de arandığı öğrenildi.