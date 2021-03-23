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    • 23.03.2021 08:33
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    SON DAKİKA: 'da zehir tacirlerine şafak baskını: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

    Son dakika haberi! Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik geniş çaplı operasyon başlattı. Önceden belirlenen 23 adrese giren ekipler çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

    İHA
    Zehir tacirlerine şafak baskını!

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik geniş çaplı operasyon başlattı. Önceden belirlenen 23 adrese giren ekipler çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

    İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tuzla'da daha önceden tespit edilmiş 23 adrese eş zamanlı operasyon yaptı.

    Sabah saat 06.00 sıralarında başlayan operasyonda 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcıları hedef alındı. Drone destekli yapılan operasyona Özel Harekat ekipleri de katıldı.



        POLİS KÖPEKLİ ARAMA
        Narkotik ekipleri daha önce yaptıkları bir yıllık çalışmalar neticesinde tespit ettikleri şüphelilerin kaldığı 23 adresi belirledi.

        Sabah saatlerinde operasyon başladı. Ekipler belirlenen adreslere girerken bazı adreslerde polis köpekleriyle arama yaptı. Çok sayıda şüpheli gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürdü.

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