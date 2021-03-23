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    • 23.03.2021 09:48
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    Son dakika: ’dan flaş kararı!

    Başkanı ’nun İstanbul’da yargılandığı davalar ile ilgili ’dan flaş bir karar geldi. , Kaftancıoğlu’nun 5 ayrı suçtaki hapis cezalarından birinin bozulmasını, 4 suçtan aldığı cezaların ise onanarak 8 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmasını istedi. . Ceza Dairesi'nin incelemesinin ardından temyiz dosyası karara bağlanacak.

    Sabah
    Yargıtay’dan flaş Canan Kaftancıoğlu kararı!

    Sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Başkanı , "'ni alenen aşağılama", ''kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret'', ''Cumhurbaşkanına hakaret'', ''halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek'' ve ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçlarından 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına mahkum edildi.

    İSTİNAF ONADI, KARAR YARGITAY'DA
    Dosyanın 'ne taşınmasının ardından, dosya üzerindeki incelemesini tamamlayan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını oybirliği ile onadı. Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya a geldi. Avukatların duruşmalı inceleme talebini reddeden tebliğname hazırlayarak dosyayı temyiz istemini görüşecek . Ceza Dairesine gönderdi.

    4 SUÇTAN CEZALARI ONANSIN
    Tebliğnamede, Canan Kaftancıoğlu'nun "Cumhurbaşkanına hakaret" "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama", "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlarından verilen 8 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasının onanmasını istedi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Kaftancıoğlu'na "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan verilen 1 yıl 6 ay hapis cezasının ise bozularak suçun "suçu ve suçluyu övme" yönünden incelenmesi gerektiğini belirtti. Dosyayla ilgili son kararı temyiz kararını görüşecek Yargıtay 16. Ceza Dairesi verecek.

    TUTUKLANACAK MI ?
    Canan Kaftancıoğlu'nun cezasının onanmasının ardından en merak edilen soru, 'Cezaevine girecek mi?' oldu. Kaftancıoğlu 4 ayrı suçtan 8 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası aldığı taktirde verilen cezanın 6 yılı geçmesi nedeniyle tutuklanmasının öngörüldüğü öğrenildi. Yargıtay 16. Ceza Dairesinin vereceği kararının ardından durum netlik kazanacak.

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    Haberler Güncel Son dakika: Yargıtay’dan flaş Canan Kaftancıoğlu kararı!