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    • 23.03.2021 20:03
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    'den 'Rohinga mültecileri' açıklaması: Geri dönüş çağrımızı yineliyoruz

    'te Arakanlı mültecilerin kaldığı Cox Bazar'daki kampta çıkan yangında 15 kişi hayatını kaybetti. Konuya ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı, Bangladeş'e sığınan Rohingaların yaşadığı mülteci kamplarında çıkan yangından 'nin duyduğu üzüntüyü dile getirerek, Rohingaların 'a geri dönüşlerinin sağlanması çağrısında bulundu.

    DHA
    Geri dönüş çağrımızı yineliyoruz

    'te Arakanlı mültecilerin kaldığı Cox Bazar'daki kampta çıkan yangında 15 kişi hayatını kaybetti.

    Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada 'daki mezalimden kaçarak Bangladeş'e sığınan Rohingaların yaşadığı Cox's Bazar'daki kamplarda dün çıkan, can ve mal kayıplarına neden olan yangının büyük bir üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

    "GERİ DÖNÜŞ ÇAĞRIMIZI YİNELİYORUZ"
    Yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı, yaralananlara ise acil şifalar dilekleri sunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi.

    "Yangında, ülkemiz tarafından bölgedeki Rohingalı mültecilere sağlık hizmetleri sunan Sahra Hastanemiz de maalesef tümüyle kullanılmaz hale gelmiştir. Bu yangın felaketi karşısında Rohinga mültecilerine ve ev sahibi Bangladeş hükümetine yönelik desteğimizi vurgulamak isteriz. Yangın sonrasındaki süreç, ülkemiz tarafından yakından takip edilmektedir. Ülkemiz Rohinga mültecilerine yönelik her alandaki insani yardım çalışmalarını kararlılıkla sürdürecektir. Uluslararası toplumun da Bangladeş'e desteğini arttırması önem arzetmektedir. Bu vesileyle, Rohingaların Myanmar'a güvenli, gönüllü, onurlu ve kalıcı şekilde geri dönüşlerinin sağlanmasına yönelik gerekli adımların atılması çağrımızı bir kez daha yineliyoruz."

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