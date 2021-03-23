SON DAKİKA: İnsanlık dramı! Bangladeş'te mültecilerin kaldığı kampta yangın çıktı! 15 kişi öldü! 400 kişiden haber alınamıyor
Türk Kızılay, Bangladeş'te kamp alanlarında çıkan yangında, Arakanlı Müslümanların bulunduğu 10 binden fazla barınağın kullanılamaz hale geldiğini, 55 binden fazla göçmenin yangından etkilendiğini, bölgede ihtiyaç tespiti çalışmalarının başlatıldığını bildirdi. Birleşmiş Milletler ise çıkan yangında 15 kişinin öldüğünü 400 kişiden ise haber alınamadığını belirtti.
23.03.2021 14:02
- Son Güncelleme: 23.03.2021 14:02