SON DAKİKA: İnsanlık dramı! Bangladeş'te mültecilerin kaldığı kampta yangın çıktı! 15 kişi öldü! 400 kişiden haber alınamıyor

Türkiye'nin yaptırdığı hastane yandı

Açıklamaya göre, yangında, mülteci kamplarının en büyük sağlık merkezlerinden biri olan ve Türkiye tarafından yaptırılan hastane de kullanılamaz hale geldi. Hastanedeki hasta ve yaralılar, sorunsuz şekilde tahliye edildi.