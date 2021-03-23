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SON DAKİKA: İnsanlık dramı! Bangladeş'te mültecilerin kaldığı kampta yangın çıktı! 15 kişi öldü! 400 kişiden haber alınamıyor

Türk Kızılay, Bangladeş'te kamp alanlarında çıkan yangında, Arakanlı Müslümanların bulunduğu 10 binden fazla barınağın kullanılamaz hale geldiğini, 55 binden fazla göçmenin yangından etkilendiğini, bölgede ihtiyaç tespiti çalışmalarının başlatıldığını bildirdi. Birleşmiş Milletler ise çıkan yangında 15 kişinin öldüğünü 400 kişiden ise haber alınamadığını belirtti.

23.03.2021 14:02 - Son Güncelleme: 23.03.2021 14:02
SON DAKİKA: İnsanlık dramı! Bangladeş'te mültecilerin kaldığı kampta yangın çıktı! 15 kişi öldü! 400 kişiden haber alınamıyor

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların yaşadığı kampta çıkan ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangında, 10 binden fazla barınak kül oldu.

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SON DAKİKA: İnsanlık dramı! Bangladeş'te mültecilerin kaldığı kampta yangın çıktı! 15 kişi öldü! 400 kişiden haber alınamıyor

Kamp içindeki hizmet merkezlerinin de yandığı faciadan, 55 binden fazla göçmen etkilendi. 2 bin 800'den fazla aileden, yaklaşık 12 bin kişi başka kamplara gönderilirken, çoğunluğunu çocukların oluşturduğu kayıpların da bulunduğu ifade edildi.

SON DAKİKA: İnsanlık dramı! Bangladeş'te mültecilerin kaldığı kampta yangın çıktı! 15 kişi öldü! 400 kişiden haber alınamıyor

Sivil savunma, itfaiye, Bangladeş Kızılayı ekipleri ve gönüllülerin müdahale ettiği yangın sonrası çalışmalara, Türk Kızılay'ın Bangladeş'teki daimi delegasyonunda bulunan afet uzmanları da destek veriyor.

SON DAKİKA: İnsanlık dramı! Bangladeş'te mültecilerin kaldığı kampta yangın çıktı! 15 kişi öldü! 400 kişiden haber alınamıyor

Türk Kızılay uzmanları, yangının ardından Arakanlı Müslümanların acil ihtiyaçlarını karşılamak için hızla hasar ve ihtiyaç tespit çalışmalarına başladı.

SON DAKİKA: İnsanlık dramı! Bangladeş'te mültecilerin kaldığı kampta yangın çıktı! 15 kişi öldü! 400 kişiden haber alınamıyor

Türkiye'nin yaptırdığı hastane yandı
Açıklamaya göre, yangında, mülteci kamplarının en büyük sağlık merkezlerinden biri olan ve Türkiye tarafından yaptırılan hastane de kullanılamaz hale geldi. Hastanedeki hasta ve yaralılar, sorunsuz şekilde tahliye edildi.