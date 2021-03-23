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    • 23.03.2021 10:28
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    'nün mahrem imamlarıyla haberleşen astsubaya 6 yıl 3 ay

    'da, 'nün () "mahrem imamları" ile haberleştiği iddiasıyla yargılanan eski astsubay, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

    AA
    FETÖ'cü eski astsubayın cezası belli oldu

    2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan tutuksuz sanık H.K. ve avukatı katıldı.

    6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI
    Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın 'nün evlerinde kaldığını, örgütün sohbet toplantılarına katıldığını, "mahrem imamlar" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle irtibat kurduğunu belirterek, H.K'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

    H.K. savunmasında, FETÖ'nün "mahrem imamları" ile irtibat kurmadığını ve örgütün mahrem yapılanmasıyla bağlantısının bulunmadığını iddia etti.

    Terör örgütü üyesi olmadığını savunan sanık H.K, "FETÖ'ye ait evlerde kalmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

    Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

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