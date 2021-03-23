Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 23.03.2021 21:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.03.2021 22:09
    ABONE OL

    Son dakika: liselerde yüz yüze sınav takvimini güncelledi! İşte o tarihler...

    Son dakika haberi... 29 Mart Pazartesi gününden itibaren başlatılması planlanan liselerdeki yüz yüze sınavların tarihinin ertelendiğini açıkladı.

    takvim.com.tr
    MEB yüz yüze sınav takvimini güncelledi!

    29 Mart Pazartesi gününden itibaren başlatılması planlanan liselerdeki yüz yüze sınavların tarihinin ertelendiğini açıkladı.

    3 MAYIS'TAN İTİBAREN BAŞLAYACAK
    Bakanlık yaptığı açıklamada, hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart'tan itibaren başlatılması planlanan sınavlarının 3 Mayıs'tan itibaren yapılacağını bildirdi.

    Yapılan açıklama şu şekilde:

    Liselerde hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin 29 Mart Pazartesi gününden itibaren başlatılması planlanan yüz yüze sınavları, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılmaya başlanacaktır. 12'nci sınıfların sınavları ise devam edecek olup, 16 Nisan Cuma gününe kadar tamamlanacaktır.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı liselerde yüz yüze sınav takvimini güncelledi! İşte o tarihler...