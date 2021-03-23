Milli Eğitim Bakanlığı 29 Mart Pazartesi gününden itibaren başlatılması planlanan liselerdeki yüz yüze sınavların tarihinin ertelendiğini açıkladı.

3 MAYIS'TAN İTİBAREN BAŞLAYACAK

Bakanlık yaptığı açıklamada, hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart'tan itibaren başlatılması planlanan sınavlarının 3 Mayıs'tan itibaren yapılacağını bildirdi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

Liselerde hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin 29 Mart Pazartesi gününden itibaren başlatılması planlanan yüz yüze sınavları, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılmaya başlanacaktır. 12'nci sınıfların sınavları ise devam edecek olup, 16 Nisan Cuma gününe kadar tamamlanacaktır.

Liselerde Yüz Yüze Sınav Takvimi Güncellemesi pic.twitter.com/lX0LLeg3cy — MEB (@tcmeb) March 23, 2021