"Periskop Teknolojisi" başlıklı bölümde şu iddialar yer aldı:

"AKP basın ve medya üzerinde görülmemiş bir hegemonya kurdu. Doğruları doğru şekilde yazan gazetecileri basından silkelediler. Pek az gazeteci kaldı. Geri kalan gazeteciler gazeteci değil memur."

"Bir gazeteci için muhabirlikten gazetecilikten daha yüksek bir yer yoktur. Bunun için yapılması hiçbir siyasi makamın getirmediği kadar tatmin getirebilir. İnsana saygınlık getirir."