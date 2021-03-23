Aralık 2019 Londra Zirvesi kararlarına göre, NATO'nun istişare dahil siyasi boyutunu daha da güçlendirileceği ve NATO'nun Stratejik Kavramının güncellenmesi tavsiyesi de dahil olmak üzere düşünme sürecinin memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

Açıklamada, "Hedeflerimizi paylaşan diğer uluslar ve uluslararası örgütlerle daha yakın bağlantı kurarak NATO'nun direncini, askeri gücünü ve küresel görünümünü daha da güçlendireceğiz. Güvenliğimizi, refahımızı garanti altına almak için birlikte durmaya ve birlikte çalışmaya devam edeceğiz" denildi.