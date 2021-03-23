NATO Dışişleri Bakanları Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplandı. Koronavirüs salgını nedeni ile bir yıldan fazla bir sürenin ardından ilk kez yüz yüze gerçekleştirilen toplantının ilk günü sonrası ortak yazılı açıklama yapıldı.
Tarafların Avrupa ile Kuzey Amerika arasındaki kalıcı transatlantik bağı NATO'nun merkez kabul edilerek teyit etmek için bir araya geldiği ifade edilen açıklamada, "NATO, toplu savunmamızın temelidir. Birlikte Washington Antlaşması'na olan ciddi bağlılığımızı yeniden teyit ederiz, buna bir müttefike yapılan saldırının, Madde 5'te belirtildiği gibi hepimize yönelik bir saldırı olarak kabul edilmesi de dahildir" denildi.
"TARİHTEKİ EN GÜÇLÜ İTTİFAK"
NATO'nun 1 milyar insanın özgürlüğünü, müttefiklerin topraklarının bütünlüğünü ve değerlerini korunmasını garanti eden tarihteki en güçlü ittifak olduğuna vurgu yapılan açıklamada, "NATO savunma amaçlı bir İttifaktır ve hiçbir ülke için tehdit oluşturmaz" ifadelerini yer verildi.
Daha tehlikeli ve öngörülemeyen bir güvenlik ortamına yanıt olarak, NATO'nun caydırıcılık ve savunma yeteneklerini, duruşunu ve direncini geliştirdiği kaydedilen açıklamada, bunun art arda 7 yıldır artan savunma harcamaları, daha yetenekli ve hazır kuvvetler, görevlerde ve operasyonlarda önemli konuşlandırmalar ile önemli ölçüde güçlendirildiği ifade edildi. Açıklamada, "Daha adil transatlantik yük paylaşımı konusunda iyi ilerleme kaydediyoruz. Avrupa ve Kuzey Amerika'daki tüm müttefiklerin bölünmez güvenliğimize katkıda bulunan çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Daha fazlasını yapmalıyız ve yapacağız" denildi.