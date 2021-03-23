'BİNE YAKIN FOSİL TOPRAKTAN ÇIKARILDI'

Prof. Dr. Başoğlu, kazı çalışmalarının 3 yıldır devam ettiğini söyleyerek, "Bugüne kadar 5 farklı fil türüne ait fosiller ele geçirildi. Ele geçirilen fosil türleri fil, üç toynaklı at, gergedan, bovidae, kaplumbağa, zürafa ve boş boynuzlu canlılara aittir. Yaklaşık bine yakın fosil topraktan çıkarıldı. Kayseri'de yaptığımız kazı çalışmalarının çok uzun süreceğini söylemek mümkün. Zaten arkeolojik ve antropolojik kazılar çok uzun sürer. 50 yıl süren kazı olduğunu biliyorum. Hem hava şartları hem de çalıştığımız yöntem ve teknik hızlıca yapılmaya müsaade etmez. Kayseri'de fosillerin ele geçtiği ortam 7,5-8 milyon yıl öncesine tarihlenmiştir. Kayseri'de 8 milyon yıl öncesi ortamını günümüz Afrika'sına benzer tropikal ve yarı tropikal olarak söylemek mümkün" dedi.