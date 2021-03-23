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    • 23.03.2021 11:02
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    SON DAKİKA: 'da HDP'ye terör operasyonu: 1 tutuklama

    Son dakika haberi! 'da PKK / KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 1'i tutuklandı. İlçe Eş Başkanı R. B. ile ilçe Eş Başkanları B. D. ve A.Y.'nin de aralarında bulunduğu 9 şüpheli ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

    DHA
    HDP'ye terör operasyonunda flaş gelişme!

    Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK / KCK terör örgütünün gençlik yapılanması DGH içinde faaliyet gösterdiği belirlenen 15 kişinin yakalanması için operasyon düzenlenmişti.


    10 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI
    4 ilçede 15 ayrı adrese düzenlenen operasyonda aralarında İlçe Eş Başkanı R.B. ve Eş Başkanları B.D. ve A.Y'nin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alınmıştı.


    1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
    Şüphelilerin dün emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 9 şüpheli adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılırken, 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: İstanbul'da HDP'ye terör operasyonu: 1 tutuklama