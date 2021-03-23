İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK / KCK terör örgütünün gençlik yapılanması DGH içinde faaliyet gösterdiği belirlenen 15 kişinin yakalanması için operasyon düzenlenmişti.



10 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

4 ilçede 15 ayrı adrese düzenlenen operasyonda aralarında Beşiktaş HDP İlçe Eş Başkanı R.B. ve Kâğıthane HDP Eş Başkanları B.D. ve A.Y'nin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alınmıştı.



1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin dün emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 9 şüpheli adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılırken, 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.

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