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    • 23.03.2021 18:23
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    Rusya'nın Ankara Büyükelçisi v Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı: Gündem Suriye'deki saldırılar

    Rusya'nın Ankara Büyükelçisi v, Suriye'deki son saldırılarla ilgili dün Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Rusya'ya ait savaş uçaklarının ve İdlib'e düzenlediği saldırılarla ilgili duyulan kaygı ve endişe iletildi.

    AA
    Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Bakanlığa çağrıldı!

    Rusya'nın Ankara Büyükelçisi v'la Bakanlıkta dün yapılan görüşmede ağırlıkla Suriye'deki saldırılar ele alındı.

    Yerhov'a konuyla ilgili duyulan kaygı ve endişe iletildi.

    Hastane saldırısının da vurgulandığı görüşmede, askeri makamlarının da benzer kaygıları Rus makamlara ilettiği açıklandı.

    SURİYE'DEKİ SON SALDIRILAR
    Rusya'ya ait savaş uçaklarının 21 Mart'ta Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib iline yaptığı hava saldırılarında bir sivil hayatını kaybetmiş, iki sivil yaralanmıştı.

    Muhaliflere ait uçak gözlemevinin Rusya'ya ait olduğunu açıkladığı savaş uçakları, İdlib'in Sarmada beldesiyle 'ın ilçesi karşısındaki u'l Hava sınır kapısı alanına ve M4 kara yolu yakınlarına da saldırılar düzenlemişti.

    Uçak gözlemevine göre, 'den atılan bir balistik füze de İdlib'in sınırına yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Kah köyünde karargahı yakınlarına düşmüş, ilk belirlemelere göre bir sivilin hayatını kaybettiği, iki sivilin de hafif yaralandığı açıklanmıştı.

    Aynı gün, Esed rejimi ve destekçisi İran'ın kontrolündeki terörist grupların, 'in 'nde hastaneye düzenlediği saldırıda da biri çocuk 7 sivil ölmüştü.

    Öte yandan, geçen hafta, Halep'te rejim ve destekçilerinin kontrolündeki Kuveyris Havaalanı'dan Suriye'nin kuzeyindeki ve Bab ilçelerine düzenlenen balistik füze saldırısında sivil yerleşim yerleriyle akaryakıt tankerlerinin park noktalarının hedef alındığını ve yaralıların olduğunu açıklamıştı.

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    Haberler Güncel Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı: Gündem Suriye'deki saldırılar