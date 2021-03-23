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    • 23.03.2021 18:32
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    Çin Dışişleri Bakanı 'ye ziyarette bulunacak!

    Dışişlerİ Bakanlığı,  Üyesi ve Dışişleri Bakanı 'nin 'ye resmi ziyarette bulunacağını açıkladı. Wang Yi'nin tarafından da kabul edileceği öngürülüyor.

    DHA
    Türkiye'ye önemli ziyaret

    Dışişlerİ Bakanlığı, Üyesi ve Dışişleri Bakanı 'nin 'ye resmi ziyarette bulunacağını açıkladı.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, 24- 26 Mart 2021 tarihlerinde ülkemize ziyarette bulunacaktır. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası güncel konular ele alınacaktır. Konuk Bakanın Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından da kabul edilmesi öngörülmektedir" ifadelerine yer verildi.

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    Haberler Güncel Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi Türkiye'ye ziyarette bulunacak!