Dışişlerİ Bakanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, 24- 26 Mart 2021 tarihlerinde ülkemize ziyarette bulunacaktır. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası güncel konular ele alınacaktır. Konuk Bakanın Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından da kabul edilmesi öngörülmektedir" ifadelerine yer verildi.
- Güncel
- 23.03.2021 18:31
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- 23.03.2021 18:32
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi Türkiye'ye ziyarette bulunacak!
Dışişlerİ Bakanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağını açıkladı. Wang Yi'nin Başkan Erdoğan tarafından da kabul edileceği öngürülüyor.
Dışişlerİ Bakanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağını açıkladı.