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    • 23.03.2021 18:27
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    'da köpeği iple otomobile bağlayıp koşturan kadına ceza kesildi!

    'da bir kadın köpeği arabasının arkasına bağlayıp caddede koşturdu. Bir başka sürücü tarafından çekilen görüntülerin yayılmasının ardından harekete geçildi. Yakalanan kadın sürücüye ceza kesilirken barınağa bırakıldı.

    DHA
    Aydın'da köpeği iple otomobile bağlayıp koşturan kadına ceza kesildi!

    Aydın'da bir köpeği arabasının arkasına bağlayıp caddede koşturan vicdansız kadına ceza kesildi.

    ARABAYA BAĞLAYIP KOŞTURDU
    Aydın- Denizli Karayolu kırsal Pamukören Mahallesi yakınlarında, 21 Mart Pazar günü akşam saatlerinde, seyir halinde olan 20 B 1177 plakalı otomobile bir köpeğin, iple bağlanarak çekildiğini fark eden yoldan geçen bir sürücü o anları cep telefonu ile görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

    GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ
    Can dostuna yapılan uygulamaya büyük tepki gösteren hayvanseverler, sürücünün yakalanarak ceza almasını ve köpeğin de kendisinden alınmasını talep etti.

    SÜRÜCÜYE CEZA KESİLDİ, KÖPEK BARINAĞA BIRAKILDI
    Tepkiler üzerine Kuyucak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de harekete geçti. Plaka üzerinde sürücüyü ve otomobili tespit eden polis kadın olduğu öğrenilen sürücü A.S.'yi yakaladı.

        A.S.'ye 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14. maddesi (a) bendi uyarınca 1033 lira para cezası kesildi. Sokak köpeği olduğu belirtilen hayvanın ise Aydın Büyükşehir Belediyesi Zabıta görevlileri tarafından teslim alınarak barınağa bırakıldı.

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