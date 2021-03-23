Aydın'da köpeği iple otomobile bağlayıp koşturan kadına ceza kesildi!

Aydın'da bir köpeği arabasının arkasına bağlayıp caddede koşturan vicdansız kadına ceza kesildi.

ARABAYA BAĞLAYIP KOŞTURDU

Aydın- Denizli Karayolu kırsal Pamukören Mahallesi yakınlarında, 21 Mart Pazar günü akşam saatlerinde, seyir halinde olan 20 B 1177 plakalı otomobile bir köpeğin, iple bağlanarak çekildiğini fark eden yoldan geçen bir sürücü o anları cep telefonu ile görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.