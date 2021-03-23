Aydın'da köpeği iple otomobile bağlayıp koşturan kadına ceza kesildi!

Aydın'da bir köpeği arabasının arkasına bağlayıp caddede koşturan vicdansız kadına ceza kesildi.
ARABAYA BAĞLAYIP KOŞTURDU
Aydın- Denizli Karayolu kırsal Pamukören Mahallesi yakınlarında, 21 Mart Pazar günü akşam saatlerinde, seyir halinde olan 20 B 1177 plakalı otomobile bir köpeğin, iple bağlanarak çekildiğini fark eden yoldan geçen bir sürücü o anları cep telefonu ile görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ
Can dostuna yapılan uygulamaya büyük tepki gösteren hayvanseverler, sürücünün yakalanarak ceza almasını ve köpeğin de kendisinden alınmasını talep etti.
SÜRÜCÜYE CEZA KESİLDİ, KÖPEK BARINAĞA BIRAKILDI
Tepkiler üzerine Kuyucak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de harekete geçti. Plaka üzerinde sürücüyü ve otomobili tespit eden polis kadın olduğu öğrenilen sürücü A.S.'yi yakaladı.