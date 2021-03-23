Zonguldak'ta müteahhitlik yapan İYİ Parti eski İl Başkanı Ragıp Bayraktar hakkında, 2015 yılında başlayan ve sadece yüzde 20'si tamamlanan 70 dairelik binayla ilgili ücretlerinin büyük çoğunluğunu ödemelerine rağmen konutlarını teslim etmediğini iddia eden hak sahipleri, savcılığa şikayette bulundu.
Şikayetlerinde, Bayraktar'ın araziyi ve daireleri kayınvalidesinin üzerine geçirerek kaçırdığını belirten hak sahipleri, ödedikleri paranın akıbetinin bilinmediğini ve dolandırıldıklarını iddia etti.
Kentte müteahhitlik yapan İYİ Parti eski İl Başkanı Ragıp Bayraktar, Terakki Mahallesi Soğuksu Caddesi'nde 2015 yılında apartman inşaatına başladı. İnşaat öncesi proje üzerinden satışa başlayan Bayraktar, dairelerin büyük bölümünü sattı. Yaklaşık 70 kişi, 7 yıl önce 90 bin lira ile 210 bin lira arasında değişen fiyatlarla daire satın aldı. İnşaat başladıktan sonra ise sürekli durdu. Binanın 2 yılda yüzde 20'si tamamlanabildi. Zonguldak Belediyesi de 2 Mart'ta binayı yapı denetim firmasının istifası nedeniyle mühürledi.