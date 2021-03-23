ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, "Türkiye, uzun bir geçmişimiz olan ve değer verdiğimiz bir müttefikimiz. Türkiye'nin NATO'ya olan bağlılığının sürmesi, hepimizin çıkarına." dedi.
Blinken ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel'deki NATO Karargahı'nda "Transatlantik Bağı Güçlendirmek" konulu sohbet toplantısı düzenledi.
Türkiye ile ilişkilere dair bir soruya cevaben Blinken, Türkiye ile bazı konularda görüş ayrılıkları bulunduğunu, ancak NATO'nun diğer anlaşmazlık konularının yanı sıra özellikle Doğu Akdeniz'de gerginliği azaltma konusunda ne kadar etkili bir rol oynadığını gösterdiğini kaydetti.
Blinken, bunun çok olumlu bir örnek olduğunu ve gerginliği azaltma konusunda çalışmaya devam edilmesi gerektiğini ifade etti.
Türkiye'yle görüş ayrılıklarının bir sır olmadığına işaret eden Blinken, "Türkiye, uzun bir geçmişimiz olan ve değer verdiğimiz bir müttefikimiz. Türkiye'nin NATO'ya olan bağlılığının sürmesi hepimizin çıkarına." vurgusunda bulundu.
"NATO'YA OLAN GÜÇLÜ BAĞLILIĞIMIZI TEYİT EDİYORUZ"
Blinken, NATO'nun gelecekte de geçmişte olduğu gibi etkili olmasını sağlamak gerektiğinin altını çizerek "Biz NATO'ya olan güçlü bağlılığımızı teyit ediyoruz. İttifaklar ve ortaklıklarımızı tekrar canlandırmak istiyoruz. Hiçbir ülke mevcut sınamalarla tek başına mücadele edemez." diye konuştu.