Türkiye ile ilişkilere dair bir soruya cevaben Blinken, Türkiye ile bazı konularda görüş ayrılıkları bulunduğunu, ancak NATO'nun diğer anlaşmazlık konularının yanı sıra özellikle Doğu Akdeniz'de gerginliği azaltma konusunda ne kadar etkili bir rol oynadığını gösterdiğini kaydetti.

Blinken, bunun çok olumlu bir örnek olduğunu ve gerginliği azaltma konusunda çalışmaya devam edilmesi gerektiğini ifade etti.