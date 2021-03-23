Yeni kabinede kimler olacak? 2021 kabine değişikliği ne zaman yapılacak?

2021 kabine değişikliği ne zaman yapılacak? Son günlerde sıkça gündeme gelen kabine değişikliği iddialarının ardından yeni kabinede kimler olacak sorusuna yanıt aranıyor. Kabine değişikliği iddialarının gerçek olup olmadığına ilişkin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'dan açıklama geldi. Ünal yaptığı açıklamada konuyla ilgili en net bilgiyi verdi.
KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Yarın yapılacak AK Parti kongresine değinen Ünal, "Kongrede Türkiye için güven ve istikrar diyeceğiz. Seçilecek kadrolar Türkiye'yi 2023'e taşıyacak" dedi.
Parti yönetiminde yeni birimlerin oluşturulacağını söyleyen Ünal, kongre için HDP'ye davette bulunmadıklarını söyledi.
Ünal kabine değişikliği iddialarına ilişkin soruyu ise şöyle yanıtladı:
"Değişim konuşulmaya başlayınca kaçınılmaz olarak bir parça değiştiğinde sistemin hepsinde bir hareketlilik oluyor. 2023'e yönelik sadece partiye yönelik değil, ekibinde yeni bir düzenlemeye gidecektir. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz."
YENİ KABİNEDE KİMLER OLACAK?
Yeni kabinede kimler olacağına ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı. Açıklama geldiği takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
KABİNE NE DEMEK?
Kabine kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Kabine, Fransızca dilinden Türkçe'mize geçmiştir.
TDK'ye göre, kabine kelimesi anlamı şu şekildedir:
- Bakanlar Kurulu, hükûmet
- Hekim muayenehanesi
- Kabin
- Hela