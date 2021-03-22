Valilik yeni sistemi duyurdu! HES kodu hakkında flaş karar: Fotoğraflı kimlik belgesi istenecek





Resmi ve özel okullar ile kurumlara girişlerde, Sağlık Bakanlığı ile sağlanan entegrasyonla oluşturulan, Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) üzerinden ve ayrıca anlık olarak SMS yolu ile risk durumu takibi yapılan öğretmen, öğrenci ve personel dışında kalan kişiler ve ziyaretçiler için HES sorgulamasında aynı yöntem uygulanacak.

Uygulama, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler, kooperatifler ve kat malikleri tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliğin, Valilik ya da kaymakamlıklara bilgi verilerek düzenlenecek organizasyonlarda (kişi başına 8 metrekare alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300'ü geçmemek üzere) girişlerde, kent merkezinde "Kafeler Sokağı" olarak bilinen Huzur Sokağı ve Barış Sokağı'nın bulunduğu bölgeye girişlerde de geçerli olacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün ve saatlerde market ve AVM otoparkları kapalı tutulacak.