On Numara'da günün kazanan numaraları, büyük ikramiyenin sahibi olmak için bayilere giderek kupon dolduran kişiler tarafından sık sık araştırılıyor. Talihliler On Numara'da günün ikramiye kazanan şanslı sayılarını öğrenmek istiyor. Bilindiği üzere şans oyununda geçtiğimiz yıl ağustos ayında değişikliğe gidildi. Yeni dönemde çekilişler pazartesi ve cuma günleri saat 20.00'de noter ve Milli Piyango temsilcisinin katılımıyla yapılıyor. İşte 22 Mart On Numara sonuçlarına dair bilgiler...
ON NUMARA SONUÇLARI (22 MART)
Milli Piyango Online ile 22 Mart On Numara çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama motoru detayları şöyle;
Milli Piyango İdaresi (MPİ) 22 Mart On Numara sonuçları: 65 - 29 - 60 - 57 - 38 - 4 - 54 - 50 - 44 - 42 - 6 - 19 - 7 - 53 - 59 - 47 - 76 - 16 - 11 - 75 - 15 - 79
Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;
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