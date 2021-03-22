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    • 22.03.2021 20:42
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    : larına göre ikramiye kazanan numaralar belli oldu!

    nı öğrenmek isteyenler akşam saatleri itibariyle araştırmalara koyuldu. On binlerce talihli bayilere giderek kuponlarını doldurdu. Günün ilk saatleriyle birlikte kazanan numaraların listesini öğrenmek isteyenler şu saatlerde arama motorları üzerinden araştırmalara başladı. Noter ve huzurunda yapılan çekilişlerin ardından binlerce talihli 22 Mart larına göre kazanan numaraları merak ediyor.

    takvim.com.tr
    22 Mart On Numara sonuçları: Kazanan numaralar belli oldu!

    On Numara'da günün kazanan numaraları, büyük ikramiyenin sahibi olmak için bayilere giderek kupon dolduran kişiler tarafından sık sık araştırılıyor. Talihliler On Numara'da günün ikramiye kazanan şanslı sayılarını öğrenmek istiyor. Bilindiği üzere şans oyununda geçtiğimiz yıl ağustos ayında değişikliğe gidildi. Yeni dönemde çekilişler pazartesi ve cuma günleri saat 20.00'de noter ve Milli Piyango temsilcisinin katılımıyla yapılıyor. İşte 22 Mart On Numara sonuçlarına dair bilgiler...

    ON NUMARA SONUÇLARI (22 MART)

    Milli Piyango Online ile 22 Mart On Numara çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama motoru detayları şöyle;


    Milli Piyango İdaresi (MPİ) 22 Mart On Numara sonuçları: 65 - 29 - 60 - 57 - 38 - 4 - 54 - 50 - 44 - 42 - 6 - 19 - 7 - 53 - 59 - 47 - 76 - 16 - 11 - 75 - 15 - 79


    Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

    ON NUMARA BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

    ON NUMARA CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

        ON NUMARA NASIL OYNANIR - KURALLARI NELERDİR?

        Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;

        Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

        Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

        Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

        SEN SEÇ

        Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

        Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

        SİSTEM OYUNU

        Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

        ÇOKLU ÇEKİLİŞ

        Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

        İPTAL

        Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

        NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

        On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

        Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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        Haberler Güncel 22 Mart On Numara sonuçları: On Numara sonuçlarına göre ikramiye kazanan numaralar belli oldu!