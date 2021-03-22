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    • 22.03.2021 19:27
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    duyurdu: SHIELD-21 Tatbikatı'nın açılış töreni 'de icra edildi

    SHIELD-21 Tatbikatı'nın açılış töreni 'de icra edildi. , konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden " fırkateynimizin de katıldığı, ev sahipliğinde icra edilen SEA SHIELD-21 Tatbikatı açılış töreni Köstence'de icra edildi" açıklamasında bulundu.

    SHIELD-21 Tatbikatı'nın açılış töreni icra edildi

    Milli Savunma Bakanlığı, SHIELD-21 Tatbikatı'nın açılış töreninin Köstence'de icra edildiğini duyurdu.



    Konuya ilişkin Bakanlıktan yapılan açıklamada, "NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2)'de görevli TCG KEMALREİS fırkateynimizin de katıldığı, Romanya ev sahipliğinde icra edilen SEA SHIELD-21 Tatbikatı açılış töreni Köstence'de icra edildi" ifadelerine yer verildi.

    İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan o açıklama;




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