Milli Savunma Bakanlığı, SHIELD-21 Tatbikatı'nın açılış töreninin Köstence'de icra edildiğini duyurdu.
Konuya ilişkin Bakanlıktan yapılan açıklamada, "NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2)'de görevli TCG KEMALREİS fırkateynimizin de katıldığı, Romanya ev sahipliğinde icra edilen SEA SHIELD-21 Tatbikatı açılış töreni Köstence'de icra edildi" ifadelerine yer verildi.
İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan o açıklama;
NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2)'de görevli TCG KEMALREİS fırkateynimizin de katıldığı, Romanya ev sahipliğinde icra edilen SEA SHIELD-21 Tatbikatı açılış töreni Köstence'de icra edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/xNqG6UqISW— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 22, 2021