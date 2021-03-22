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    • 22.03.2021 14:22
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    SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan kritik temas: BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Lute ile görüştü

    Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs için görevlendirdiği özel danışmanı ile Bakanlık'ta bir araya geldi.

    AA
    Çavuşoğlu'ndan kritik temas

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs için görevlendirdiği özel danışmanı ile Bakanlık'ta bir araya geldi.

    Görüşmeyi Twitter'dan değerlendiren Çavuşoğlu, Lute'la Kıbrıs konusunda nisan sonunda 'nin Cenevre kentinde düzenlenecek 5+1 formattaki gayriresmi toplantının hazırlıklarını ele aldıklarını belirtti.

    Çavuşoğlu paylaştığı mesajda, "Kıbrıs'ta tüm tarafların yararına sürdürülebilir ve gerçekçi çözüm iki devletin egemen eşitliğine dayalı iş birliğidir." ifadesini kullandı.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan kritik temas: BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Lute ile görüştü