Kabine değişecek mi? Bugün kabine değişikliği var mı? Kabinede kimler var?

Kabine değişecek mi? Kabine değişikliği var mı? Son günlerde sıkça dillendirilen kabine değişikliği iddiaları sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. Bu nedenle kabinede değişiklik olup olmadığı merak edilen konuların başında geliyor. Peki kabinede kimler var?
KABİNE DEĞİŞECEK Mİ?
Kabinenin değişeceğine ilişkin herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor. Sosyal medyada yer alan isim listeleri şu an için sadece iddiadan ibaret durumda.
GÖZLER KONGREDE!
AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi, 24 Mart Çarşamba günü Ankara Spor Salonu'nda yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongrede 2023 seçimlerine dair bir konuşma yapıp yol haritası açıklayacak. Erdoğan, daha önce de çarşamba günü yapacağı konuşmayı işaret edip "2023'ün manifestosu olacak" ifadelerini kullanmıştı.