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    • 22.03.2021 12:20
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    Kabine değişiklği var mı? ? Sosyal medyada yer alan iddialarının ardından sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Kabine üyelerinin kim olduğu merak edilen konuların başında geliyor. Peki kabine değişecek mi? Kabinede kimler var?

    takvim.com.tr
    Kabine değişecek mi? Bugün kabine değişikliği var mı? Kabinede kimler var?

    Kabine değişecek mi? Kabine değişikliği var mı? Son günlerde sıkça dillendirilen kabine değişikliği iddiaları sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. Bu nedenle kabinede değişiklik olup olmadığı merak edilen konuların başında geliyor. Peki kabinede kimler var?

    KABİNE DEĞİŞECEK Mİ?

    Kabinenin değişeceğine ilişkin herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor. Sosyal medyada yer alan isim listeleri şu an için sadece iddiadan ibaret durumda.

    GÖZLER KONGREDE!

    AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi, 24 Mart Çarşamba günü Ankara Spor Salonu'nda yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongrede 2023 seçimlerine dair bir konuşma yapıp yol haritası açıklayacak. Erdoğan, daha önce de çarşamba günü yapacağı konuşmayı işaret edip "2023'ün manifestosu olacak" ifadelerini kullanmıştı.

        Tüm gözlerin çevrildiği kongre öncesinde ise siyaset kulislerinin gündemi, Cumhurbaşkanı'nın parti yönetimi olarak bilinen Merkez Karar Yönetim Kurulu'nda (MKYK) önemli değişiklikler yapabileceği oldu.

        MKYK listesinin milletvekili olmayan isimler üzerinden oluşturulacağı öne sürülürken; Erdoğan'ın Kabine ve MKYK'da birden fazla "şapkası" olanların sayısını azaltacağı yönünde bir izlenim ortaya çıktı.
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