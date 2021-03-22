Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, CHP'li belediyede yaşanan rezalete ilişkin Küçükçekmece MHP İlçe Başkanlığı'nın şikayetçi olduğu belirtildi. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede Deniz K., Gülsüm G., ve Yüksel P., hakkında "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. 8 Kasım'da Küçükçekmece Belediyesi'ne ait sosyal medya hesabından İstasyon Mahallesi Atatürk Parkında yapılan yenileme çalışmasına ait video görselinin paylaşıldığı aktarıldı.
"BELEDİYE İLE KOORDİNELİ HARELET ETTİK"
Geçtiğimiz aylarda Küçükçekmece Belediyesi tarafından Atatürk Parkında PKK paçavrasının parkın zeminine kauçuk halinde serilmesi üzerine açılan soruşturma kapsamında parkın yapımını üstlenen firmanın Peyzaj Mimarı Yüksel P., ifade vermişti. Savcılıkta i,fade veren Yüksel P., "Yapılan tüm düzenlemelerde belediyenin onayı olmadan hiçbir düzenleme yapılamaz" diyerek şu ifadeleri kullanmıştı; "Belediye ve işi alan yüklenici firmalar arasında yapılan proje görüşme ve anlaşmalarında yapılan her düzenlemede işi yapan firma, yapılan tüm düzenlemelerde belediyenin onayı olmadan hiçbir düzenleme yapılamaz.
Yapılan düzenlemede proje dışında bir renk farkı bile ilgili yere sorulup onay alınmadan yapılamaz. Bahsi geçen parkla ilgili olarak proje üzerinde benim birlikte çalışmış olduğum kişiler Küçükçekmece Belediyesinde görevli kontrol mühendisleri Deniz K., ve Yasemin A., ve bu şahısların üzerinde kontrol şefi olan Evrim N., isimli kişilerdir" diye konuşmuştu.
"KAUÇUK PARÇALANMADI"
Sabah'ın haberine göre, Yüksel P., ifadesinin devamında: "Parkın yapımı devam ederken projenin orijinal halinde belirtilen dalgalı kırmızı, sarı ve kiremit rengi şeklinde olması gereken yerin, köşelerinin dalgalı şekilde yapılamayacağını, projede belirtilen renklerin uyuşmayabileceğini anlayınca durumu bu işi yapacak olan kauçuk firmasında görevli peyzaj mimarıyla da görüştüm. Kendisi de bana katılınca projede değişiklik yapılması gerektiği konusunda belediye yetkililerine bilgi aktardım. Projeye sözlü olarak onay verdi" şeklinde konuşmuştu.