Yapılan düzenlemede proje dışında bir renk farkı bile ilgili yere sorulup onay alınmadan yapılamaz. Bahsi geçen parkla ilgili olarak proje üzerinde benim birlikte çalışmış olduğum kişiler Küçükçekmece Belediyesinde görevli kontrol mühendisleri Deniz K., ve Yasemin A., ve bu şahısların üzerinde kontrol şefi olan Evrim N., isimli kişilerdir" diye konuşmuştu.



"KAUÇUK PARÇALANMADI"

Sabah'ın haberine göre, Yüksel P., ifadesinin devamında: "Parkın yapımı devam ederken projenin orijinal halinde belirtilen dalgalı kırmızı, sarı ve kiremit rengi şeklinde olması gereken yerin, köşelerinin dalgalı şekilde yapılamayacağını, projede belirtilen renklerin uyuşmayabileceğini anlayınca durumu bu işi yapacak olan kauçuk firmasında görevli peyzaj mimarıyla da görüştüm. Kendisi de bana katılınca projede değişiklik yapılması gerektiği konusunda belediye yetkililerine bilgi aktardım. Projeye sözlü olarak onay verdi" şeklinde konuşmuştu.