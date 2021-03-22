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    • 22.03.2021 19:32
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    Dışişleri Bakanı , toplantısına katılmak için ’e gitti

    Dışişleri Bakanı , ’na katılmak üzere gittiği ’nın başkenti ’e vardı. Görüşme vesilesiyle Bakan Çavuşoğlu muadilleriyle ikili görüşmeler yapacak.

    Bakan Çavuşoğlu NATO toplantısı için Brüksel'de

    Dışişleri Bakanı , 23 ile 24 Mart 2021 tarihlerinde 'de yapılacak 'na katılacak.

    Toplantıda, Bakanların hazırlıklarının yanı sıra 'nun siyasi rolünü güçlendirmeyi amaçlayan '' hakkında görüş alışverişinde bulunmaları bekleniyor.

    AVRUPA VE ATLANTİK BÖLGESİ GÜVENLİĞİ...
    Ayrıca, Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliğiyle ilgili gelişmeleri ve NATO'nun gündemindeki diğer konuları değerlendirmeleri bekleniyor.

    Görüşme vesilesiyle Bakan Çavuşoğlu muadilleriyle ikili görüşmeler yapacak.

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    Haberler Güncel Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO toplantısına katılmak için Brüksel’e gitti