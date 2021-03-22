Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 23 ile 24 Mart 2021 tarihlerinde Brüksel'de yapılacak NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.
Toplantıda, Bakanların 2021 Liderler Zirvesi hazırlıklarının yanı sıra NATO'nun siyasi rolünü güçlendirmeyi amaçlayan 'NATO 2030 Yansıma Süreci' hakkında görüş alışverişinde bulunmaları bekleniyor.
AVRUPA VE ATLANTİK BÖLGESİ GÜVENLİĞİ...
Ayrıca, Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliğiyle ilgili gelişmeleri ve NATO'nun gündemindeki diğer konuları değerlendirmeleri bekleniyor.
Görüşme vesilesiyle Bakan Çavuşoğlu muadilleriyle ikili görüşmeler yapacak.
- Güncel
- 22.03.2021 19:32
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- Son Güncelleme:
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- 22.03.2021 19:32
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO toplantısına katılmak için Brüksel’e gitti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere gittiği Belçika’nın başkenti Brüksel’e vardı. Görüşme vesilesiyle Bakan Çavuşoğlu muadilleriyle ikili görüşmeler yapacak.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 23 ile 24 Mart 2021 tarihlerinde Brüksel'de yapılacak NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.