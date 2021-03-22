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    • 22.03.2021 09:22
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    açıklandı mı? MEB ne zaman açıklanacak?

    MEB Mart ayı ne zaman açıklanacak? ? Ehliyet sınavlarına giriş yapan binlerce aday sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını sorguluyor. İnternet üzerinden yapılan sınavların sonuçları hakkında merak edilen detaylı bilgiler haberimizde!

    takvim.com.tr
    Ehliyet sınav sonuçları açıklandı mı? MEB Mart ayı ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Ehliyet sınav sonuçları açıklandı mı? MEB Mart ayı ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Mart ayında yapılmaya devam eden ehliyet sınav sonuçları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cumartesi ve Pazar günleri sınava giren sürücü adayları, sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş içerisinde. Ehliyet sınavında her sorunun eşit puanda olduğu e sınava giren adaylar, E sınav ehliyet sorularına verdikleri cevaplar neticesinde 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak suretiyle sınavda başarılı olabiliyorlar.

    EHLİYET SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Aşağıdaki bağlantıdan ehliyet sınav sonuçlarını öğrenebilir ve kaç puan alıp alamadığınızı görüntüleyebilirsiniz.

    EHLİYET SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    SONUÇLAR NASIL AÇIKLANIYOR?

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan ehliyet sınavları artık e-sınav sistemi ile gerçekleştiriliyor. Bu sistem ile birlikte adaylar elektronik ehliyet sınavı bitiminde sonuçlarını otomatik olarak öğrenebiliyor.

    Sürücü adayları girmiş oldukları e-sınavı bitirir bitirmez sınav merkezindeki görevliler tarafından sınav sonuçları hakkında bilgi sahibi olabilirler. Sınav merkezi görevlileri sınavı biten kursiyerlerin sonuçlarını elektronik ortamdan yazılı kağıda dökerek ilgili panolara asmak suretiyle sürücü adaylarına bildirirler.

        KAÇ PUANLA EHLİYET ALINIR?

        Ehliyet sınavında her sorunun eşit puanda olduğu e sınava giren adaylar, E sınav ehliyet sorularına verdikleri cevaplar neticesinde 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak suretiyle sınavda başarılı olurlar. İlkyardım, Motor ve Trafik kurallarının yer aldığı sınavda başarılı olmak için, hangi alandan olursa olsun en az 35 doğru cevap vermektir.

        Resmiyette direksiyon eğitimi toplam B sınıfı için 14 ders saatidir. Direksiyon eğitimi akan trafikte verilir.

        Kursiyerler e-sınav sonucuna ilişkin sonuçları sınava girdikleri merkezden, bağlı bulunduğu sürücü kursundan veya üst kısımda verdiğimiz internet adresi üzerinden sorgulama yapmak suretiyle öğrenebilirler. Elektronik ehliyet sınav sonucuna ilişkin duyuruyu kursiyerin kayıt yaptırdığı özel MTSK müdürlüğü de yapmaktadır. Elektronik ortamdan almış oldukları sınav sonuçlarına dair bilgileri kendi kursiyerlerine telefon veya SMS yoluyla aktarabilirler.
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