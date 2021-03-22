Ehliyet sınav sonuçları açıklandı mı? MEB Mart ayı ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Mart ayında yapılmaya devam eden ehliyet sınav sonuçları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cumartesi ve Pazar günleri sınava giren sürücü adayları, sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş içerisinde. Ehliyet sınavında her sorunun eşit puanda olduğu e sınava giren adaylar, E sınav ehliyet sorularına verdikleri cevaplar neticesinde 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak suretiyle sınavda başarılı olabiliyorlar.
EHLİYET SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Aşağıdaki bağlantıdan ehliyet sınav sonuçlarını öğrenebilir ve kaç puan alıp alamadığınızı görüntüleyebilirsiniz.
EHLİYET SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
SONUÇLAR NASIL AÇIKLANIYOR?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan ehliyet sınavları artık e-sınav sistemi ile gerçekleştiriliyor. Bu sistem ile birlikte adaylar elektronik ehliyet sınavı bitiminde sonuçlarını otomatik olarak öğrenebiliyor.
Sürücü adayları girmiş oldukları e-sınavı bitirir bitirmez sınav merkezindeki görevliler tarafından sınav sonuçları hakkında bilgi sahibi olabilirler. Sınav merkezi görevlileri sınavı biten kursiyerlerin sonuçlarını elektronik ortamdan yazılı kağıda dökerek ilgili panolara asmak suretiyle sürücü adaylarına bildirirler.