Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 22.03.2021 20:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.03.2021 20:58
    ABONE OL

    'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan PKK/KCK'lı terörist tutuklandı

    'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışırken yakayı ele veren PKK/KCK-PYD/YPG üyesi terörist, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı.

    Yasa dışı yollarla girmeye çalıştı! Yakalandı...

    sınırında yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG üyesi C.A.M'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

    Adliyeye sevk edilen terörist, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı.

    HASEKE-ŞEDDADE KAMPINDA EĞİTİM ALMIŞ
    Hudut birliklerince 20 Mart'ta yakalanan C.A.M'nin, Suriye'deki -Şeddade kampında 2017 yılında 20 gün silahlı ve ideolojik eğitim aldığı, 2019 yılından itibaren - bölgesinde bulunan petrol kuyularında görevlendirildiği, ayrıca bu süre zarfında ve cephe hatlarında faaliyet gösterdiği tespit edilmişti.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan PKK/KCK'lı terörist tutuklandı