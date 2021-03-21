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    • 21.03.2021 19:45
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    ! 'ın Uludere ilçesinde 2 çocuk, buldukları cismin patlaması sonucu

    Gelen haberine göre, 'ın Uludere ilçesinde 14 ve 16 yaşlarında olduğu öğrenilen 2 çocuk, kırsal alanda buldukları cismin patlaması sonucu yaşamlarını yitirdi.

    DHA
    Buldukları cismin patlaması sonucu öldüler

    Son dakika haberi... Şırnak'ın Uludere ilçesinde 2 çocuk, buldukları cismin patlaması sonucu yaşamını yitirdi.

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    Korkunç olay, öğle saatlerinde Uludere ilçesine bağlı Yemişli köyü kırsalında meydana geldi.

    Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yekmal köyü kırsalında Yusuf Ata (16) ile Caner Sak (14) buldukları cismi kurcalarken patlama meydana geldi.

        Ağır yaralanan çocuklar, patlama sesini duyan köy sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

        Ata ve Sak'ın cenazeleri, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Patlamaya ilişkin inceleme sürüyor.
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        Haberler Güncel Son dakika! Şırnak'ın Uludere ilçesinde 2 çocuk, buldukları cismin patlaması sonucu öldü