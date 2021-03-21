Korkunç olay, öğle saatlerinde Uludere ilçesine bağlı Yemişli köyü kırsalında meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yekmal köyü kırsalında Yusuf Ata (16) ile Caner Sak (14) buldukları cismi kurcalarken patlama meydana geldi.
Korkunç olay, öğle saatlerinde Uludere ilçesine bağlı Yemişli köyü kırsalında meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yekmal köyü kırsalında Yusuf Ata (16) ile Caner Sak (14) buldukları cismi kurcalarken patlama meydana geldi.
Ağır yaralanan çocuklar, patlama sesini duyan köy sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.
Ata ve Sak'ın cenazeleri, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Patlamaya ilişkin inceleme sürüyor.