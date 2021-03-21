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    • 21.03.2021 18:44
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    Küçük çocuğu tokatlayıp ayağını yıkatarak içirdiği görüntüleri 'tan 2 yıl önce paylaşan şüpheli . ler gelince videoyu kaldırdı: Çünkü severek vuruyordum, sıkıntı yok

    'ta gün geçmiyor ki bir skandal daha yaşanmasın. ’da, . isimli şüpheli TikTok'ta, olduğu iddia edilen küçük kızı tokatlayıp ayağını yıkatarak içirdiği görüntüler, topladı. Tepkiler üzerine Aziz Ç., görüntüleri kaldırdı. Aziz Ç., "Çünkü severek vuruyordum, hızlı da değildi, acıtarak da değildi. Videoda öyle görünüyor. Sıkıntı yok" diyerek kendisini savundu.

    DHA
    Küçük kız çocuğu tokatlayıp TikTok'ta paylaştı

    Şüpheli Aziz Ç., yeğeni olduğu iddia edilen küçük kızı tokatlayıp, sigara içirdiği ve ayaklarını yıkattığı görüntüleri 'TikTok' isimli sosyal medya uygulamasındaki hesabından paylaştı.

    Aziz Ç.'nin paylaştığı görüntülere sosyal medya kullanıcılar tepki gösterdi.

    "ÇÜNKÜ SEVEREK VURUYORDUM"

    Gelen tepkiler üzerine videoyu kaldırarak açıklama yapan Aziz Ç., "Bilerek, isteyerek vurduğumu görmeyin. Videoyu 2 yıl önce çekmiştim. Çünkü severek vuruyordum, hızlı da değildi, acıtarak da değildi. Videoda öyle görünüyor. Sıkıntı yok" dedi.
        Haberler Güncel Küçük çocuğu tokatlayıp ayağını yıkatarak sigara içirdiği görüntüleri TikTok'tan 2 yıl önce paylaşan şüpheli Aziz Ç. tepkiler gelince videoyu kaldırdı: Çünkü severek vuruyordum, sıkıntı yok