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    • 21.03.2021 17:43
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    Bakan Koca'dan son dakika açıklama: Zafer yakın ama...

    Koronavirüs vaka sayıları arttı, Sağlık Bakanı 'dan uyarı geldi. Koca, ''Bugün, bazılarımız anlayışından, bazılarımız da ister istemez evde. Hafta içi riski her yerde düşürelim." ifadelerine yer verdi. Sağlık Bakanlığının açıkladığı son bir haftalık verilere göre, 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı 70 ilde arttı, 11 ilde azaldı.

    Bakan Koca'dan kritik açıklama: Zafer yakın ama...

    Twitter'daki hesabından koronavirüse karşı tedbirli olunması çağrısı yapan Koca, ''Bugün, bazılarımız anlayışından, bazılarımız da ister istemez evde. Hafta içi riski her yerde düşürelim. Bilimin zaferi yakın olmasına yakın ama, bazı kayıplar da zafer çok yakınken verilir. Buna fırsat tanımayın.'' dedi.

    VAKA SAYISI 70 İLDE ARTTI, 11 İLDE AZALDI

    Sağlık Bakanlığının açıkladığı son bir haftalık verilere göre, 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı 70 ilde arttı, 11 ilde azaldı.

    100 bin kişideki vaka sayısı bir önceki haftaya oranla en fazla , , , ve Burdur'da düştü.



    Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan 100 binde vaka artışının en fazla yaşandığı iller olarak kayıtlara geçti.

    Şırnak, Siirt, Hakkari, Mardin, , Diyarbakır, Muş, Bitlis, Van, Batman, Kars ve Uşak'ta 100 binde 35'in altında vaka görüldü.

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