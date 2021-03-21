Bakan Koca'dan son dakika açıklama: Zafer yakın ama...

Twitter'daki hesabından koronavirüse karşı tedbirli olunması çağrısı yapan Koca, ''Bugün, bazılarımız anlayışından, bazılarımız da ister istemez evde. Hafta içi riski her yerde düşürelim. Bilimin zaferi yakın olmasına yakın ama, bazı kayıplar da zafer çok yakınken verilir. Buna fırsat tanımayın.'' dedi.

VAKA SAYISI 70 İLDE ARTTI, 11 İLDE AZALDI



Sağlık Bakanlığının açıkladığı son bir haftalık verilere göre, 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı 70 ilde arttı, 11 ilde azaldı.

100 bin kişideki vaka sayısı bir önceki haftaya oranla en fazla Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur'da düştü.





Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan 100 binde vaka artışının en fazla yaşandığı iller olarak kayıtlara geçti.



Şırnak, Siirt, Hakkari, Mardin, Şanlıurfa, Diyarbakır, Muş, Bitlis, Van, Batman, Kars ve Uşak'ta 100 binde 35'in altında vaka görüldü.