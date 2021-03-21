Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Barış Pınarı bölgesinde komandolarımıza ateş açan 8 PKK/YPG'li teröristin öldürüldüğünü duyurdu.
İşte Bakanlıktan yapılan açıklama:
Barış Pınarı bölgesindeki Komandolarımıza güneyden ateş açan PKK/YPG'li teröristlere anında karşılık verilerek, saldırıda bulunan 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.
Barış Pınarı bölgesindeki Komandolarımıza güneyden ateş açan PKK/YPG'li teröristlere anında karşılık verilerek, saldırıda bulunan 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/Vdlm1uTvoh— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 21, 2021