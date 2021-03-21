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    • 21.03.2021 10:08
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    ! duyurdu! Barış Pınarı bölgesinde /'ye ağır darbe

    haberine göre Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Barış Pınarı bölgesinde komandolarımıza ateş açan 8 /'li teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

    MSB duyurdu! Barış Pınarı bölgesinde PKK'ya ağır darbe

    Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Barış Pınarı bölgesinde komandolarımıza ateş açan 8 /'li teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

    İşte Bakanlıktan yapılan açıklama:
    Barış Pınarı bölgesindeki Komandolarımıza güneyden ateş açan PKK/YPG'li teröristlere anında karşılık verilerek, saldırıda bulunan 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA! MSB duyurdu! Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG'ye ağır darbe