İçişleri Bakanlığı, dün ülke genelinde yapılan yeni tip koronavirüs denetimlerinde 2 bin 839 iş yeri ve kişiye idari işlem uygulandığını açıkladı.
İşte Bakanlıktan yapılan o açıklama;
*Ülke genelinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında "Tematik Denetimler" devam ediyor*
*Dün gerçekleştirilen denetimlerde yeme içme yerleri ve toplu ulaşım araçlarının yanı sıra AVM, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler denetlendi*
*91 bin 778 personelin katıldığı denetimlerde; 81 bin 97 iş yeri, 66 bin 647 AVM, market, bakkal, manav ve kuruyemişçi ile 25 bin 655 şehir içi toplu ulaşım aracı kontrol edildi.*
*Denetimlerde; 505 iş yeri/işletme uyarılırken, 2 bin 839 işletme/iş yeri ve kişiye idari işlem uygulandı.*
Kontrollü normalleşme döneminde konu bazlı tematik denetimler kesintisiz devam ediyor. Bu kapsamda ülke genelinde dün restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kahvehane, kıraathane, kır/çay bahçesi, dernek lokali, şehir içi toplu ulaşım araçları, AVM, market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemiş dükkanları denetlendi.