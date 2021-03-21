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    Son dakika: duyurdu! tedbirleri kapsamında 2 bin 839 işletme/iş yeri ve kişiye idari işlem

    Yeni tip salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında denetimler hız kesmeden sürüyor... , ülke genelinde yapılan koronavirüs denetimlerinde 2 bin 839 işletme/iş yeri ve kişiye idari işlem uygulandığını açıkladı.

    2 bin 839 işletme/iş yeri ve kişiye idari işlem

    İçişleri Bakanlığı, dün ülke genelinde yapılan yeni tip koronavirüs denetimlerinde 2 bin 839 iş yeri ve kişiye idari işlem uygulandığını açıkladı.



    İşte Bakanlıktan yapılan o açıklama;

    *Ülke genelinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında "Tematik Denetimler" devam ediyor*

    *Dün gerçekleştirilen denetimlerde yeme içme yerleri ve toplu ulaşım araçlarının yanı sıra AVM, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler denetlendi*

    *91 bin 778 personelin katıldığı denetimlerde; 81 bin 97 iş yeri, 66 bin 647 AVM, market, bakkal, manav ve kuruyemişçi ile 25 bin 655 şehir içi toplu ulaşım aracı kontrol edildi.*

    *Denetimlerde; 505 iş yeri/işletme uyarılırken, 2 bin 839 işletme/iş yeri ve kişiye idari işlem uygulandı.*

    Kontrollü normalleşme döneminde konu bazlı tematik denetimler kesintisiz devam ediyor. Bu kapsamda ülke genelinde dün restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kahvehane, kıraathane, kır/çay bahçesi, dernek lokali, şehir içi toplu ulaşım araçları, AVM, market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemiş dükkanları denetlendi.




        DENETİMLERDE 91 BİN 778 PERSONEL GÖREV ALDI
        6.229 yönetici personelin (vali, vali yardımcısı, kaymakam, il/ilçe müdürü) katılım sağladığı denetimlerde; 22 bin 829 ekipten oluşan 91 bin 778 personel görev yaptı.

        Gün boyu süren denetimlerde 81 bin 97 işyeri (restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kahvehane, kıraathane, kır/çay bahçesi, dernek lokali), 66 bin 647 AVM, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, 25 bin 655 şehir içi toplu ulaşım aracı kontrol edildi.



        DENETİMLERDE; 1.411 İŞ YERİ/İŞLETMENİN TEDBİRLERE AYKIRI DAVRANDIĞI TESPİT EDİLDİ
        Denetimler sonucunda toplam 1.411 işletme ve iş yeri ile 3 bin 72 kişinin tedbirlere aykırı davrandığı tespit edildi. 505 iş yeri/işletme tedbirlere uyması konusunda uyarılırken, 2 bin 839 işletme/iş yeri ve kişiye idari işlem uygulandı.

        Tedbirlere aykırı davranan iş yerleri/işletmeler ve kişiler hakkında toplam 163 suç duyurusunda bulunuldu. 38 araç faaliyetten men edilirken, 9 iş yeri kapatıldı.

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