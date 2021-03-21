



İşte Bakanlıktan yapılan o açıklama;



*Ülke genelinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında "Tematik Denetimler" devam ediyor*

*Dün gerçekleştirilen denetimlerde yeme içme yerleri ve toplu ulaşım araçlarının yanı sıra AVM, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler denetlendi*

*91 bin 778 personelin katıldığı denetimlerde; 81 bin 97 iş yeri, 66 bin 647 AVM, market, bakkal, manav ve kuruyemişçi ile 25 bin 655 şehir içi toplu ulaşım aracı kontrol edildi.*