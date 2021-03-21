Bugün ilkbahar ekinoksu gerçekleşiyor. 21 Mart İlkbahar Ekinoksu'nda güneş ışınları öğle zamanı Ekvator'a 90 derecelik açı ile düşer. Ekinoks kelimesinin anlamı ve 21 Mart ekinoksun özellikleri merak konusu oldu. İşte 21 Mart ekinoks özellikleri. Merak edilen detaylar haberimizde... Ekinoks, gün dönümü ilkbaharın habercisi ve sıcakların artması şeklinde yorumlanır. İlkbahar ekinoksunun gerçekleştiği 21 Mart 2019 yılında Perşembe gününe denk geldi. İşte İlkbahar ekinoksu ile ilgili merak edilenler…
21 MART İLKBAHAR EKİNOKSU NEDİR?
21 Mart İlkbahar Ekinoksu'nda güneş ışınları ekvatora dik açı (90 derece) ile gelmektedir. Bu olayla birlikte gece ve gündüz birbirine eşitlenmekte, hem kuzey hem de güney kutbu aynı anda gündoğumu hattına girmektedir.
Böylece gün ışığı, her iki yarımküre arasında eşit olarak paylaşılmaktadır. 21 Mart İlkbahar Ekinoksu ile birlikte Güney Yarım Küre'de geceler gündüzlerden uzun olmaya başlar. Kuzey Yarım Küre'de ise gündüzler gecelerden uzun olmaya başlar. Böylece gün ışığı, her iki yarımküre arasında eşit olarak paylaşılmaktadır.
21 MART İLKBAHAR EKİNOKSU'NDA NELER OLUYOR?
Tüm Dünya'da gece ve gündüz süreleri eşittir (Ekinoks).
Güneş ışınları Ekvator'a dik gelir.
Her iki yarımkürede bahar mevsimlerinin başlangıcıdır. 21 Mart Kuzey Yarımküre'nin ilkbaharı, Güney Yarımküre'nin sonbaharıdır. 23 Eylül Güney Yarımküre'nin ilkbaharı, Kuzey Yarımküre'nin sonbaharıdır.
21 Mart tarihinden 23 Eylül tarihine kadar ışınlar Ekvator'un kuzeyindeki noktalara dik geldiğinden Kuzey Yarımküre'de gündüzler, Güney Yarımküre'den daha uzundur. 23 Eylül'den 21 Mart'a kadar ise Güney Yarımküre'deki gündüzler Kuzey Yarımküre'den daha uzundur.