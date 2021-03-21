Nikah tarihi nasıl alınır? Ne kadar süre önceden başvurmak gerekir? Sorularının yanıtları gündemde binlerce kişi tarafından sıklıkla araştırılıyor. Sevdiği kişi ile evlenmenin ve bir ömür mutlu yaşamanın hayalini kuran yüzbinlerce kişi nikah için gerekli evrakların neler olduğunu gün içinde çok fazla sorguluyor. Koronavirüs nedeniyle düğünlerini erteleyenler düğün salonlarının hizmet verip vermediğini, nikahların nasıl yapılacağını da merak ediyor. İşte konuya dair tüm bilgiler…
DÜĞÜN SALONLARI AÇILDI MI?
Kademeli normalleşme sürecine geçişle birlikte Cumhurbaşkanı detayları paylaşarak düğün merasimleri için de kararı açıkladı. Buna göre; "Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, düşük ve orta riskli illerimizde 100 kişi, yüksek ve çok riskli bölgelerde 50 kişiyi geçmemek ve bir saati aşmamak kaydıyla yapılabilecektir. Sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, kooperatifler ve benzeri kuruluşların genel kurulları düşük, orta ve yüksek riskli illerde katılımı 300 kişiyi geçmeyecek şekilde yapılabilecektir.'' ifadeleri yer aldı.
İçişleri Bakanlığı genelgesine göre ise; ''İçişleri Bakanlığı genelgesine göre ise; ''Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde; nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, kişi başına minimum 8 m2 alan ayırmak, katılımcı sayısı 100'ü geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilecektir.Yüksek ve çok risk grubunda yer alan illerimizde; nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, kişi başına minimum 8 m2 alan ayırmak, katılımcı sayısı 50'yi geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilecektir.'' denildi.
NİKÂH TARİHİ NASIL ALINIR?
Evlenmeye karar veren ve nikâh günü almak isteyen çiftler öncelikle ikamet ettiği belediyeye başvuru yapması gerekir. Yapılan başvuruda belediye yetkilileri alınan evlilik talebi üzerine gerekli evrakları bir kart halinde yazarak talep edecektir. Bu evraklar toplanıp belediyeye getirildikten sonra ise resmi olarak nikâh tarihi alma işlemi gerçekleşmiş olacak. Belediye müsait günler arasında size seçenekler sunacak ve seçiminize göre nikâh gününü almış olacaksınız.
Nikâh tarihi için ilk müracaatı erkek ya da kadın tek başına giderek de yapabilmektedir.