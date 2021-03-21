Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 21.03.2021 16:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.03.2021 16:23
    ABONE OL

    kutlamasında korku dolu anlar! Her şey saniyeler içerisinde oldu

    'da valilikten alınan izinle yapılan kutlaması sırasında ateş yakılma işleminde büyük bir felaket atlatıldı. Hazırlanan odunları tutuşturma işleminde ateş bir anda parlarken, alanda nevruz ateşinin yakılması sırasında 1 kadın ve 1 erkek alevlerin arasında kaldı

    Nevruz kutlamasında korku dolu anlar

    Valiliği'nden alınan izinle HDP'nin düzenlediği kutlaması, Van Kalesi'nin güneyinde bulunan Atatürk Kültür Parkı'nda yapıldı. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı alana gelenler, kurulan 2 güvenlik barikatından geçirilirken, ateşleri ölçülüp üst aramaları da yapıldı.

    Nevruz kutlamasına Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz ile HDP Van Milletvekili Sezai Temelli, bölge milletvekilleri de katıldı.

    Saat 09.00'da başlayan kutlamalar, saat 17.00'ye kadar devam edecek. Kurulan güvenlik noktalarında görev yapan polis ekiplerinin, koronavirüs salgınına karşı tulum giyip, maske ve siperlik taktıkları görüldü.



    NEVRUZ ATEŞİ YAKARKEN YANIYORLARDI
    Alanda nevruz ateşinin yakılması sırasında 1 kadın ve 1 erkek alevlerin arasında kaldı. İki kişi olaydan yara almadan kurtuldu. Bu anlar çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Nevruz kutlamasında korku dolu anlar! Her şey saniyeler içerisinde oldu