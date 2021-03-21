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    • 21.03.2021 16:49
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    duyurdu: 'den 'ye girmeye çalışan PKK'lı 'de yakalandı

    Son dakika haberi... , 'den 'ye girmeye çalışan PKK'lının, 'in ilçesinde, hudut birliklerince yakalandığını bildirdi.

    MSB duyurdu: PKK'lı terörist Mardin'de yakalandı!

    , 'den 'ye girmeye çalışan PKK'lının, 'in ilçesinde, hudut birliklerince yakalandığını bildirdi.

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mardin/Kızıltepe hudut hattında yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 1 kişi yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahsın PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi." ifadesi kullanıldı.

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