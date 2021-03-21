

Şükrü Benli



Bulgaristan'a yerleşen Benli, Türkiye'den gelen kişilerce çağrıldığı otel önünde eterle bayıltılarak kaçırıldığını belirtip şunları anlattı:



'GÖRÜNTÜLERİ NASIL ÇEKERSİN'

"Gözümü bir köy evinde açtım. 'Belediye başkanının görüntülerini nasıl çekersin?' denilerek darp edildim. Filistin askısına asıldım ve cinsel organıma elektrik verdiler. Bazı cisimlerle cinsel saldırıda bulundular. Kadın elbiseleri giydirip ruj sürerek görüntülerim çekildi. 'Öldürün beni' diye bağırdım ama dinlemediler. Bu onur meselemdir. Şu an yargılama devam ediyor. Vazgeçmem için para teklif ettiler. Hayati tehlikem var ama hak ettikleri cezayı alana kadar peşlerini bırakmayacağım." 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin yaşandığı gece Edirne Belediye Başkanı CHP'li Recep Gürkan, bir türkü barda darbenin şerefine kadeh kaldırmıştı. Gürkan elinde kadehle "36 yıl önce haberimiz yoktu, şimdi var. İçelim" diyerek Gündoğdu Marşı'nı söylemişti. Gürkan hakkında "suçu ve suçluyu övmek" suçundan dava açılırken, görüntülerin gazeteci Şükrü Benli tarafından çekildiği ortaya çıkmıştı. Benli görüntülerin kendisinde olduğunun duyulmasının ardından kaçırıldı ve işkenceye maruz kaldı.







DARBEYE SEVİNDİ

15 Temmuz gecesi Edirne'de bir restorana gittiğini söyleyen Benli, darbenin henüz söz konusu olmadığı sırada gittiği bu restoranda yemek yerken belediye başkanının hareketlenmesine tanık olduğunu söyledi. Benli, "Belediye başkanı sahneye neşe içinde çıktı. '36 yıl önceki geceyi tekrar yaşıyoruz. O zaman haberimiz yoktu, şimdi var' dedi. 'Hadi içelim' diyerek kadeh kaldırdı. 2.15 saniyelik bir görüntü çektim. Gazeteci olduğum için başkanın darbe söylemleri dikkatimi çekti ve görüntüleri kaydettim. Sonra mekândan çıktım ve darbe kalkışmasına karşı yapılan eylemlere katıldım" diye konuştu.