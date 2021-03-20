Türkiye #SeninleyizErdoğan dedi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medyada dev destek

İstanbul Sözleşmesi kararı ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a destek amaçlı Twitter üzerinden #SeninleyizErdoğan etiketi açıldı. Türkiye'nin her şehrinden atılan binlerce iletilerle Başkan Erdoğan'a destek verilirken, Erdoğan'ın farklı fotoğrafları da paylaşılmaya başlandı.
Sosyal medyadaki kimi paylaşımlarda ise Başkan Erdoğan ile yan yana çektirdikleri fotoğraflar ile birlikte mesajlar yer aldı. Fotoğraflar, şiirler, destek mesajları arasında en çok paylaşılan fotoğraf karesi ise Başkan Erdoğan'ın ofisinde çalışırken çekilen fotoğraf karesi oldu.
İşte Twitter'daki paylaşımlardan bazıları:
"SONUNA KADAR SENİNLEYİZ ERDOĞAN!"
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya: "Hayatımın en güzel yıllarını senin davana denk getiren Rabbime şükürler olsun... Sonuna kadar #SeninleyizErdoğan"
"BİZ HER ŞARTTA VE KOŞULDA LİDERİMİZİN YANINDA YER ALDIK. YER ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ."
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Leyla Şahin Usta: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan: "Biz kadınların haklarını birileri bize dayattığı için değil Allah'ın emri, insanlığın gereği olduğu için savunuyoruz." Biz her şartta ve koşulda liderimizin yanında yer aldık. Yer almaya devam edeceğiz. #SeninleyizErdoğan"
"VERDİĞİMİZ MÜCADELENİN FARKINDAYIZ"
AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu: Verdiğin mücadelenin farkındayız, bu yüzden bu can bu bedende olduğu müddetçe yolun sonuna kadar seninleyiz. #SeninleyizErdoğan #RecepTayyipErdogan"