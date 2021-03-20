Türkiye #SeninleyizErdoğan dedi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medyada dev destek





"SONUNA KADAR SENİNLEYİZ ERDOĞAN!"

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya: "Hayatımın en güzel yıllarını senin davana denk getiren Rabbime şükürler olsun... Sonuna kadar #SeninleyizErdoğan"



"BİZ HER ŞARTTA VE KOŞULDA LİDERİMİZİN YANINDA YER ALDIK. YER ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Leyla Şahin Usta: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan: "Biz kadınların haklarını birileri bize dayattığı için değil Allah'ın emri, insanlığın gereği olduğu için savunuyoruz." Biz her şartta ve koşulda liderimizin yanında yer aldık. Yer almaya devam edeceğiz. #SeninleyizErdoğan"

"VERDİĞİMİZ MÜCADELENİN FARKINDAYIZ"

AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu: Verdiğin mücadelenin farkındayız, bu yüzden bu can bu bedende olduğu müddetçe yolun sonuna kadar seninleyiz. #SeninleyizErdoğan #RecepTayyipErdogan"